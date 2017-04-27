30/04 – 01/05 – Toritos de Freyre en competencia

HORARIOS DE LA CATEGORÍA 2006 PARA EL DÍA DOMINGO.
HORA CLUBES
09:00 BARRIO CABRERA vs TARZANITO
09:00 DEPORTIVO OESTE vs 9 DE FREYRE
10:00 DEF. ITURRASPE vs LOS ANDES
10:00 DEPORTIVO NORTE vs 2 DE ABRIL
10:40 D.M.D FREYRE vs AMERICANO
10:40 LOS NARANJITOS vs RIVER PLATE
11:20 LOS ALBOS vs DEP. SEBASTIAN
11:20 ESTRELLA DEL SUR vs CULTURAL LA PARA
12:00 C.V.N DEVOTO vs FUND. SAN JORGE
12:00 DEPORTIVO OESTE vs LOS ANDES
12:00 TARZANITO vs 9 DE FREYRE
12:40 D.M.D FREYRE vs RIVER PLATE
12:40 BARRIO CABRERA vs DEF. ITURRASPE
13:20 DEPORTIVO NORTE vs LOS NARANJITOS
13:20 2 DE ABRIL vs AMERICANO
13:20 ESTRELLA DEL SUR vs DEP. SEBASTIAN
14:00 FUND. SAN JORGE vs LOS ALBOS
14:40 DEPORTIVO OESTE vs DEF. ITURRASPE
15:20 C.V.N DEVOTO vs CULTURAL LA PARA
15:20 LOS ANDES vs TARZANITO
16:00 BARRIO CABRERA vs 9 DE FREYRE
16:40 D.M.D FREYRE vs DEPORTIVO NORTE
16:40 RIVER PLATE vs AMERICANO
17:20 LOS NARANJITOS vs 2 DE ABRIL
18:00 LOS ALBOS vs CULTURAL LA PARA
18:00 DEP. SEBASTIAN vs FUND. SAN JORGE
18:00 C.V.N DEVOTO vs ESTRELLA DEL SUR
HORARIOS DE LA CATEGORÍA 2007 PARA EL DÍA DOMINGO.
HORA CLUBES
09:00 LOS NARANJITOS vs DEPORTIVO OESTE
09:00 LOS ALBOS vs 9 DE FREYRE
10:00 ESTRELLA DEL SUR vs TIRO y GIMNASIA
10:00 BARRIO JARDIN vs INF. XENEISE
10:40 IND. BALNEARIA vs LOS ANDES
10:40 DEP. SEBASTIAN vs TARZANITO
11:20 BARRIO CABRERA vs EL CIGUEÑON
11:20 RIVER PLATE vs FUND. SAN JORGE
12:00 D.M.D FREYRE vs 2 DE ABRIL
12:00 DEPORTIVO OESTE vs 9 DE FREYRE
12.00 ESTRELLA vs LOS NARANJITOS
12:40 IND. BALNEARIA vs INF. XENEISE
12:40 TIRO y GIMNASIA vs LOS ALBOS
14:00 TARZANITO vs BARRIO JARDIN
14:00 DEP. SEBASTIAN vs LOS ANDES
14:40 D.M. D FREYRE vs EL CIGUEÑON
14:40 2 DE ABRIL vs FUND. SAN JORGE
14:40 RIVER PLATE vs BARRIO CABRERA
16:00 ESTRELLA DEL SUR vs 9 DE FREYRE
16:00 LOS NARANJITOS vs TIRO y GIMNASIA
16:00 DEPORTIVO OESTE vs LOS ALBOS
17:20 BARRIO JARDIN vs IND. BALNEARIA
17:20 DEP. SEBASTIAN vs INF. XENEISE
18:00 TARZANITO vs LOS ANDES
18:00 D.M.D FREYRE vs RIVER PLATE
18:00 EL CIGUEÑON vs 2 ABRIL
18:00 FUND. SAN JORGE vs BARRIO CABRERA
HORARIOS DE LA CATEGORÍA 2008 PARA EL DÍA DOMINGO:
HORA CLUBES
09:00 LOS ALBOS vs TIRO y GIMNASIA
09:00 2 DE ABRIL vs 9 DE FREYRE
10:00 C.V.N DEVOTO vs LOS NARANJITOS
10:00 LOS TORITOS vs BARRIO CABRERA
10:40 TARZANITO vs D.M.D FREYRE
10:40 FUND. SAN JORGE vs ESTRELLA DEL SUR
11:20 RIVER PLATE vs LOS ANDES
11:20 DEPORTIVO OESTE vs FLORIDA CLUCELLAS
12:00 LOS ALBOS vs 9 DE FREYRE
12:00 2 DE ABRIL vs TIRO y GIMNASIA
12:40 C.V.N DEVOTO vs LOS TORITOS
12:40 LOS NARANJITOS vs BARRIO CABRERA
13:20 TARZANITO vs FUND. SAN JORGE
13:20 D.M.D FREYRE vs ESTRELLA DEL SUR
14:00 RIVER PLATE vs FLORIDA CLUCELLAS
14:00 LOS ANDES vs DEPORTIVO OESTE
15:20 LOS ALBOS vs 2 DE ABRIL
15:20 TIRO Y GIMNASIA vs 9 DE FREYRE
16:00 C.V.N DEVOTO vs BARRIO CABRERA
16:00 TARZANITO vs ESTRELLA DEL SUR
16:40 D.M.D FREYRE vs FUND. SAN JORGE
16:40 LOS ANDES vs FLORIDA CLUCELLAS
17.20 RIVER PLATE vs DEPORTIVO OESTE
18:40 LOS NARANJITOS vs LOS TORITOS