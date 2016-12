9 incógnitas sobre Jesús y su tiempo

Sí. Pero el Herodes que más se destacó es Herodes el Grande, que construyó el gran templo. Los judíos no lo apreciaban porque no era de origen judío. Era de otra tribu, de Edom. Para ganarse a los judíos, reconstruye el templo y crea la mayor maravilla arquitectónica de la Antigüedad. La fortaleza de Masada era su palacio de verano. No fue muy querido pero sí muy recordado. Su sucesor, Herodes Antipas, es el Herodes de la Biblia. Fue un mal rey y estuvo en conflicto con la ley mosaica, ya que se casó con su cuñada, Herodías. Salomé, su hija, no es mencionada en la Biblia. Surge de una novela de Oscar Wilde -en la que luego se inspira Richard Strauss para su ópera-, así como la danza de los siete velos.