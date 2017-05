Agenda del fin de semana

SÁBADO | Desde las 12 horas | Juveniles | Fecha 9 – Torneo Iniciación Zona Oeste – Liga Regional | En el Predio Nicolás Losano | Sportivo Belgrano vs Cultural Arroyito.

SÁBADO | 16:30 horas | Fútbol Profesional | Partido de Ida de la 2da fase de la Reválida – Torneo Federal A | San Lorenzo Alem de Catamarca vs Sportivo Belgrano.

DOMINGO | 9 horas | Juveniles | Fecha 3 – Torneo Apertura Sub 14 – Liga Juvenil | En cancha de Juventud Unida | Estrella Verde (categoría 2003 de Sportivo Belgrano) vs Crecer Azul.

DOMINGO | 10:15 horas | Juveniles | Fecha 3 – Torneo Apertura Sub 14 – Liga Juvenil | En cancha de Josefina | Defensores de Sportivo (categoría 2004 de Sportivo Belgrano) vs Freyre A.

DOMINGO | 14 horas | Reserva Local | Fecha 7 – Zona A de Primera A – Liga Regional | En el Predio Nicolás Losano | Sportivo Belgrano vs 9 de Julio de Morteros.

DOMINGO | 16 horas | Primera Local | Fecha 7 – Zona A de Primera A – Liga Regional | En el Predio Nicolás Losano | Sportivo Belgrano vs 9 de Julio de Morteros.