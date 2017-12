Agustín Bonomo volvió al triunfo y es otra vez candidato en el Midgets

El bicampeón tenía que aparecer. Y lo hizo en la décima fecha del Torneo Oficial “50º Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral”, imponiéndose con total autoridad en la final disputada en el circuito “Juan F. B. Basso” de Vila.

Agustín Bonomo no había podido ganar esta temporada, pero igualmente había logrado su pasaporte al play off, luego de terminar entre los 16 mejores en la Etapa Regular.

El viernes, en un espectáculo que convocó a 45 participantes en el tradicional escenario vilense, fue contundente. De hecho, marcó una clara superioridad, ratificando todo lo expuesto en sus dos anteriores consagraciones.

A partir de este regreso a la victoria, el oriundo de Villa San José se perfila como uno de los candidatos lógicos en la apasionante definición que del certamen que se estará cerrando, con la disputa de sus dos últimas fechas en el mes de enero.

Compartieron el podio con el ganador Matías Franco, Alexis Valsagna, Cristian Molardo, Leandro Giraudo y Maximiliano Gallo, en una jornada que arrojó estos resultados:

Primera serie: 1º Alexis Valsagna, a 83,626 Km/h; 2º Walter Zenklusen; 3º Ezequiel García; 4º Diego Bruera; 5º Jorge Lovera y 6ª Vanesa Foschia.

Segunda serie: 1º Matías Audino, a 81,887 Km/h; 2º Néstor Bosio; 3º Alejandro Maletto; 4º Nicolás Valentini; 5º Jorge Walker y 6º Juan Carlos Boscatti.

Tercera serie: 1º Cristian Molardo, a 82,107 Km/h; 2º Gonzalo Zbrun; 3º Ezequiel Valentini; 4º Diego Haspert; 5º Luis Kunz y 6º Rodrigo Bertholt.

Cuarta serie: 1º Matías Franco, a 86,024 Km/h; 2º Hernán Calvi; 3º Martín Ferrari; 4º Rodrigo Peretto; 5º Fernando Ramírez y 6º Rubén Balangero.

Quinta serie: 1º Agustín Bonomo, a 85,568 Km/h; 2º Cristian Dalmazzo; 3º Leandro Giraudo; 4º Arturo Funes; 5º Sebastián Bertholt y 6º Gustavo García.

Sexta serie: 1º Nicolás Scándalo, a 82,977 Km/h; 2º Maximiliano Gallo; 3º Luis Walker; 4º Luciano Correnti; 5º Martín Mansilla y 6º Cristian Perusia.

Primera semifinal: 1º Matías Franco, a 87,290 Km/h; 2º Walker Zenklusen; 3º Cristian Molardo; 4º Arturo Funes; 5º Ezequiel Valentini y 6º Jorge Lovera.

Segunda semifinal: 1º Agustín Bonomo, a 86,209 Km/h; 2º Maximiliano Gallo; 3º Leandro Giraudo; 4º Diego Haspert; 5º Jorge Walker y 6º Matías Audino.

Tercera semifinal: 1º Alexis Valsagna, a 84,978 Km/h; 2º Gonzalo Zbrun; 3º Hernán Calvi; 4º Rodrigo Peretto; 5º Diego Bruera y 6º Sergio Baima.

Cuarta semifinal: 1º Luis Walker, a 85,743 Km/h; 2º Nicolás Scándalo; 3º Néstor Bosio; 4º Cristian Dalmazzo; 5º Luciano Correnti y 6º Nicolás Valentini.

Primera prefinal: 1º Luciano Correnti, atípica; 2º Nicolás Valentini; 3º Arturo Funes; 4º Jorge Lovera; 5º Fernando Ramírez y 6º Juan Carlos Boscatti.

Segunda prefinal: 1º Diego Bruera, a 83,642 Km/h; 2º Jore Walker; 3º Martín Mansilla; 4º Ezequiel García; 5º Luis Kunz y 6º Sergio Baima.

Final: 1º Agustín Bonomo, atípica; 2º Matías Franco; 3º Alexis Valsagna; 4º Cristian Molardo; 5º Leandro Giraudo; 6º Maximiliano Gallo; 7º Luciano Correnti; 8º Walter Zenklusen; 9º Nicolás Scándalo; 10º Jorge Walker; 11º Néstor Bosio; no clasificaron Luis Walker y Gonzalo Zbrun; sin vueltas Hernán Calvi y Diego Bruera; no se presentó en la grilla Nicolás Valentini.

Fuente: Diario La Opinión.