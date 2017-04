Agustina Kämpfer confirmó su embarazo: “Somos dos amigos que decidimos tener un hijo”

“El destino nos acompañó. Y me sorprendió mucho haberlo deseado y que se haya concretado así. Fue como la confirmación de que tenía que ser, que era lo que yo más deseaba en la vida. Me voy a emocionar, hace diez días que me emociono por cualquier cosa. Lo que me está pasando es tan lindo que cualquier cosa me alegra y me abre el corazón”, agregó la periodista.