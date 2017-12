AMAD plantea que la nueva planta de agroquímico pretende fabricar un producto que está prohibido

Ya presentaron un pedido al Concejo Deliberante de San Francisco, sin embargo por ahora no obtuvieron respuesta, comentó a RADIO ESTACIÓN Ernestina Saravia, titular de AMAD. Ernestina Saravia

La Asociación para el Medio Ambiente y su Dinámica (Amad) cuestiona la radicación en el Parque Industrial de San Francisco de la empresa Kemlab, fábrica de formulación y fraccionamiento de productos fitosanitarios. No han tenido respuestas hasta el momento

Se oponen al destilado del 24, “es un agroquímico que está prohibido en toda la Provincia y el país”.

Además Saravia comentó que “hay muchas cosas que no se hacen de oficina a oficina”.

En este aspecto señaló que se pasó por alto que hay dos producciones de alimentos, “hay una fábrica de chacinados y de lácteos en el Parque Industrial, es algo que no se observó, no han visto que estas fábricas no pueden estar cerca ningún tipo de alimentación”.

Este agroquímico puede traer afecciones a la salud, reacciones químicas en la piel, hepáticas.