Cambiemos espera una respuesta del municipio respecto a los caballos sueltos en la ciudad

Paola Colombano, concejal de Cambiemos, en su visita a RADIO ESTACIÓN comentó sobre los pedidos y reclamos del bloque.

Este jueves desde Cambiemos esperan una respuesta desde el municipio sobre la problemática de los caballos sueltos en distintos puntos de la ciudad, lo que genera un peligro para los peatones, automovilistas, motociclistas e incluso para los propios animales.

“No tenemos conocimiento de cuáles son las medidas que se van a tomar al respecto”, comentó Colombano.

Respecto a la queja del intendente sobre que Cambiemos en cierto sentido despreció a la ciudad con la entrega de viviendas, Colombano señaló que las viviendas entregadas por el gobierno nacional corresponden a un plan federal que se llama “Techo Digno”, el cual tiene dos formas de pedirlo. Una a través de la Provincia y otra por medio del propio municipio.

“Es mentira que no se hayan entregado viviendas a municipios que no sean de Cambiemos”, comentó Colombano y remarcó los casos de Brinkmann, La Calera, Colonia Vignaud, entre otros. “Lo que me llama la atención es que en San Francisco tenemos una secretaría de habitad que no haya tenido conocimiento de que lo hayan podido hacer directamente a través del municipio sin que intervenga la Provincia”, agregó.

Por otro lado Colombano “celebra” que se haya abierto el Centro de Rehabilitación. Además señaló que en cuanto a la rinoscopia realizada por el intendente detecta el consumo continuo de cocaína. “Para que esté bien hecho tendría que hacerse como el doping en los deportistas, de manera sorpresiva, el tema fue tratado con mucha liviandad para las personas que sufren este flagelo”, comentó.

Respecto al ADN de pelo que García Aresca se sometió, indicó que “sí da informes sobre consumos”.

“Lo que se hizo en los medios fue un acto para no sé si mejorar la imagen, no sé cuál fue la intención, a mi no me cayó bien”, agregó.

Además señaló que no tiene problemas en realizarse este tipo de estudios en un futuro, luego de que se conociera que García Aresca invitaría a los concejales a llevar a cabo estos estudios.

Consultada sobre la precandidatura de Stoppani, comentó que “me parece bárbaro que Luciano quiera participar, es una buena persona, es joven”. “El tema es que no fue consensuado por todos y es precandidato del PRO”, agregó. Recordemos que el PRO, partido del cual Stoppani es presidente en nuestra ciudad, forma parte de la alianza Cambiemos donde también se encuentra la UCR.

“Todo es conversable, el día que las listas sean publicadas y definidas acompañaremos en lo que sea necesario”, comentó sobre la relación entre los partidos y remarcó que “hay alianza en San Francisco”.