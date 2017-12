Caso Elías: La familia pide que la Justicia no se olvide

En diálogo con RADIO ESTACIÓN 102.5, Silvana Quinteros expresó que a casi un año de las quemaduras que le provocaron a su bebé al nacer en San Francisco no saben quién fue el responsable.

Elías se recuperó de las tremendas lesiones por quemaduras que le provocaron después de nacer el 10 de enero de este año en una clínica de San Francisco. Sin embargo, la Justicia local todavía no esclareció quién fue el responsable del grave episodio.

“Mi bebé está hermoso, muy bien. Pero el tiempo pasa y todavía no sabemos quiénes le hicieron estas quemaduras”, expresó la madre del pequeño agregando que piden que el caso no se olvide y que los responsables se hagan cargo.

Al mismo tiempo pidió que lo que le pasó a su hijo no le ocurra a nadie más.

“Cuando sea grande mi hijo me va a preguntar qué me pasó y yo no voy a tener la respuesta. Necesitamos cerrar este capítulo. Cada vez que lo veo me acuerdo de lo que le hicieron”, lamentó la joven mamá.

La familia del bebé recién nacido que fue quemado formuló una denuncia penal en la fiscalía de los tribunales en febrero de este año.

La presentación judicial fue suscripta por el papá del niño ya que este es menor de edad y se dirige a determinar quiénes fueron los responsables de las quemaduras de grado A-AB, con compromiso corporal del 17.5% según un certificado médico.

El bebé nacido el 10 de enero en la Clínica Privada Sanatorio San Justo fue atendido por el obstetra Marcelo Oviedo y luego atendida por el médico pediatra Luis Balsa naciendo a través de cesárea y derivado al Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba por un problema respiratorio, pero al llegar a esa ciudad detectan las quemaduras. El traslado del bebé estuvo a cargo del servicio de emergencias Sanar con el Dr. Valentín Vicente y la Dra. Silvana Blanco Pool constató las lesiones del niño en la capital cordobesa.

La familia de Elías con el patrocinio letrado del penalista Luis Moyano formuló la denuncia penal en contra de los doctores Luis Balsa, Gastón Vaschalde y una enfermera Sofía León y de todos los que de una manera u otra tomaron intervención en el parto realizado a la madre del pequeño Silvana Quinteros. El asunto tuvo ingreso en la Oficina de Fiscales de los Tribunales de nuestra ciudad.