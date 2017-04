Caso Milagros Carballo: Duras declaraciones de la defensa del acusado

Previo al inicio del juicio que comenzará el próximo lunes en Tribunales de San Francisco, los abogados defensores de Carlos Taborda, el imputado por presuntamente abusar de su propia hija Milagros Carballo cuando esta era menor de edad, hicieron por primera vez declaraciones en torno a la causa con fuertes expresiones de su defendido.

El caso tomó gran repercusión pública luego de que fuera denunciado a través de Facebook y los medios por Milli Taborda (Ahora CArballo) quien recibe apoyo en las redes sociales. Los abogados Luis Moyano y Felipe Trucco defensores de Carlos Taborda de 86 años hablaron de la causa: “Desde un primer momento negó la acusación enfáticamente, atribuyéndola únicamente a una cuestión económica”.

“Esta muchacha (Por Milagros) no sólo le pedía dinero, sino que había llegado a un nivel extorsivo al pedir que le diera un departamento y dinero, pero su papá decidió no entregárselo porque no tenía un comportamiento acorde”, indicó Luis Moyano, agregando que a este pedido de dinero y extorsión lo tienen “acreditado a través de documentación y que también tienen para enfrentar el tema de la desabediencia que tiene ella misma con su elocución”.

“Milagros manifestó que ella no tenía ningún libro íntimo donde podría haber demostrado algunas cuestiones del caso, pero se demostró que ella lo tenía. Se presentó en Tribunales es y muchas otras notas más”, agregó Moyano.

Por su parte, el Dr. Felipe Trucco indicó que no existe ningún elemento que acrediten las manifestaciones de estos hechos que hablan de más de 16 años atrás cuando la joven era menor.

Además para los abogados del acusado de abuso el hombre fue detenido y continúa con prisión domiciliaria por presión de los medios de comunicación y la misma sociedad ante tantos hechos de abuso.

EL JUICIO

Este lunes comenzará el juicio donde Carlos Taborda está acusado de abusar sexualmente de su hija Milagros Carballo cuando esta era menor. Recordemos que el caso se transformó en una causa emblema por la repercusión que tomó la carta publicada por la joven a través de las redes sociales.

El debate judicial se desarrollará en la Cámara del Crimen de la ciudad y podría durar toda la semana.

“Hay testigos citados durante lunes, martes y miércoles. En tanto que en los días posteriores deberían completarse el proceso”, indicó Moyano.