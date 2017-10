Caso Vietti Colomé: No aceptan el apartamiento de la jueza Garay

La jueza de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, María Esther Martínez, no aceptó el apartamiento de la jueza de Control María Teresa Garay, en el caso Vietti Colomé.

La Dra. Martínez considera que las razones aducidas no son suficientes para justificar un apartamiento.

De esta manera la causa regresa al área de la Dra. Garay. Sin embargo, si continúa con su postura deberá resolver la Cámara del Crimen.

La jueza Garay reiteró que su relación con Vietti Colomé es “comercial y profesional”

La jueza de control de María Teresa Garay aclaró que se apartó de la causa que tiene a Hernán Vietti Colomé acusado de matar a Jorge Jaider, por razón de tener un vínculo “meramente comercial y profesional” con el veterinario.

Descartó las versiones sobre una relación sentimental entre ambos.

“Ante algunas versiones que habrían circulado a través de los medios de comunicación y redes sociales, aclaro que jamás tuve relación sentimental, íntima o de amistad con el imputado Hernán Vietti Colomé”, sostuvo.

“Tal como lo expresé y acredité (con las constancias correspondientes) en mi inhibición, se trató siempre de un vínculo meramente comercial y profesional, debido a que por más de 9 años y medio (desde febrero de 2008) y de manera ininterrumpida, he adquirido productos para mascotas (alimento balanceado, antiparasitarios, etc.) en esa veterinaria. Vietti Colomé atendía a mi mascota colocándole las vacunas y brindándole el servicio de guardería para mascotas. Dado el tiempo (casi 10 años) y la frecuencia, durante el cual me brindó servicios veterinarios, se generó un vínculo profesional de confianza con Vietti Colomé, a quien nunca vi, ni me contacté fuera de la veterinaria, por lo que entendía que correspondía inhibirme de las actuaciones que motivaron su imputación y posterior detención, así como de todas las actuaciones conexas, tal como lo habilita el Código Procesal Penal”, indicó en un comunicado.