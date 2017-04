CERCA DE LA CLASIFICACIÓN

El miércoles, ante Defensores del Pronunciamiento, Sportivo Belgrano buscará sumar para asegurarse la clasificación hacia la próxima instancia del Torneo Federal A. La “verde” sigue liderando en soledad la Zona C de la Reválida. Mirá las posiciones y lo que se viene.

Posiciones: Sportivo Belgrano 15, Libertad 10, Guaraní Antonio Franco 8, Sol de América 8, Gimnasia de Concepción del Uruguay 7, Depro 5.

Próxima fecha: Depro vs Sportivo Belgrano, Guaraní vs Sol de América, Libertad vs Gimnasia CdU.