Colegio de Abogados: “La situación en la justicia local es grave y difícil de resolver”

En diálogo con RADIO ESTACIÓN 102.5 el presidente del Colegio de Abogados de San Francisco Dr. Alberto Arrieta se refirió al problema de licencias y vacantes en cargos importantes de la justicia local. “El que termina pagando es el vecino que pide justicia”, expresó.

En las últimas semanas se dieron algunos acontecimientos en el palacio de justicia de San Francisco que tienen como consecuencia sobre carga de tareas para algunos funcionarios judiciales y falta de celeridad en trámites diligenciares de diferentes ámbitos.

Tal es el caso del Juzgado de Menores, el cual estaba a cargo la Dra. María Ester Martínez, quien ingresó de licencia con carpeta médica. Al mismo tiempo la jueza a cargo de del Juzgado Ejecución Penal y Control María Teresa Garay, a quien también le había quedado en su función el Juzgado de Menores, entró el lunes de licencia por vacaciones.

Por ahora el Juzgado de Menores, Juzgado de Ejecución Penal y de Control recae sobre la Dra. Ruth Paruzzia, quien en simultáneo es la jueza de Conciliación Laboral.

Está vacante un cargo de asesor letrado en Tribunales de San Francisco que ocupaba en su momento el Dr. Rubén Caffaratta quien fue apartado años atrás y el cargo de asesor letrado que ostentaba el Dr. Pablo Bianchi, quien a finales del año pasado fue derivado a Río Cuarto como camarista luego de ganar un concurso para el cargo.

A la vez hay una vacante de la Fiscalía de Cámara Penal que era ocupada por el Dr. Víctor Pezzano. Con este cambio, se modificó la modalidad de trabajo donde cada fiscal tiene que ir al juicio a acusar en el debate judicial, cuestión que demanda mayor tarea para los respectivos fiscales que instruyen cada caso.

El Colegio de Abogados reclama que se normalice la situación

En diálogo con RADIO ESTACIÓN 102.5, el presidente del Colegio de Abogados de San Francisco Dr. Alberto Arrieta contó que tuvieron un planteo por esta grave situación por parte de un abogado en particular y desde el organismo solicitaron una reunión con la Superintendencia de Tribunales de San Francisco a cargo del Dr. Mario Comes y también tuvieron un encuentro con asesores letrados de la ciudad de San Francisco.

“Es una situación que además de ser grave, se enredó de una manera que dificulta mucho la situación del problema”, sostuvo.

“Hay que ver la forma en que se van a tratar de cubrir las vacantes. No soy muy optimista por la realidad de la cuestión legal. Pero se va a tratar de resolver”, indicó.

Agregó que esto genera una sobrecarga en la tarea para algunos funcionarios judiciales y no permite celeridad en la justicia. La Dra. Garay no puede hacerse cargo de 4 cargos. Los asesores letrados no pueden hacerse cargo de tareas que son para 4 y lo están haciendo entre 2.

“La actividad civil se está resintiendo mucho. Se forma que materialmente se haga imposible que se pueda cumplir con todas las tareas que tienen signadas”, sostuvo Arrieta.

Al mismo tiempo dijo que el problema que hubo es que no se ha previsto desde el poder judicial realmente la asignación de nuevas tareas y funciones.

Por último manifestó que en esta situación el que paga más tarde o más temprano siempre es la gente porque es el que no ve resulta su situación.