Comenzaron de la mejor manera los pingüinos

El pasado viernes Antártida le ganó 3 a 1 a Tiro Federal, en Morteros, por la primera fecha del Torneo Repechaje de Primera A.

Maxi Rodríguez, Hernán Díaz y Jorge Ludueña fueron los goleadores en primera división. En reserva fue derrota por 4 a 3.

El próximo domingo los pingüinos reciben a Sarmiento de Santiago Temple en el “Darío N. Jular”.

Fixture:

1ª Fecha vs Tiro Federal (V)

2ª Fecha vs Sarmiento (L)

3ª Fecha vs Ctro. Social Brinkmann (V)

4ª Fecha vs Cult. Arroyito (L)

5ª Fecha vs Cult. La Francia (V)

6ª Fecha vs Huracan de Las Varillas (L)

7ª Fecha vs U.D. Laspiur (V)

8ª Fecha vs Independiente de Balnearia (V)

9ª Fecha vs Juniors de Suardi (L)