Comienza Caballeros de la F.O.H.

Informacion que nos llega es que el CAMPEONATO OFICIAL MAYORES CABALLEROS 2017 esta integrado por 11 (ONCE) equipos los cuales son los siguientes:

ZONA “A”

Club San Martín de Villa Maria ##Jockey Club de Villa Maria##Cordoba Rugby Club##Club Unión de Oncativo##Jorge R. Ross La Carlota##Club Barrio Parque

ZONA “B”

C. Transito (ex arroyito)##Club Antartida de San Francisco##Charabones Rugby Club##Club 9 de Julio de Rafaela##C. A. C. C. La Calera

El campeonato da comienzo elDOMINGO 30 DE ABRIL para la ZONA “B” y el DOMINGO 7 DE MAYO para la ZONA “A”.

Se jugara en 3 ruedas por ZONA luego de finalizadas las mismas los 3 (TRES)primeros de cadaZONA clasificaran a los PLAY OFF.

Los PRIMEROS de cada zona esperaran en SEMIFINALES dePLAY OFF los resultados de los cruces entre el resto de los equipos que serán:

2 ZONA “A” VS 3 ZONA “B” (1)

2 ZONA “B” VS 3 ZONA “A” (2)

1 ZONA “A” VS (2)

1 ZONA “B” VS (1)

FINAL

Las instancias de PLAY OFF se jugaran exceptuando la FINAL DEL CAMPEONATO OFICIAL MAYORES CABALLEROS 2017 en partidos de IDA Y VUELTA.

Primer fecha

Cancha: CRAR Rafaela 16 hs

9 de julio de Rafaela vs Antártida de San Francisco

Cancha: Charabones San Francisco 16hs

Charabones San Francisco vs CDyCA Arroyito

Libre: CACC La Calera