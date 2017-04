Crece el malestar entre los trabajadores de SanCor

“Los consejeros de SanCor son los que tienen que dar la cara, no lo hacen, entonces la incertidumbre es total”, afirmó el delegado de Atilra Devoto.

La tensión entre los trabajadores de SanCor cada vez es mayor afirmó por Radio Belgrano el delegado de Atilra Devoto, Eduardo Júarez. Recordó que se les están adeudando dos meses, pero con abril ya irán por tres y para casi todos los empleados la situación es insostenible, no pueden pagar nuestras obligaciones, hay gente que tuvo que decirle a los hijos que dejen los estudios universitarios, por lo tanto tienen un malestar tremendo.

Sobre los autoconvocados, manifestó que no es un desafío al liderazgo de Héctor Ponce en el gremio, es lógico que pidan explicaciones a alguien de la empresa. “A nosotros nos dijeron que el período de reestructuración sería por 6 meses pero ya van 3 meses y no tenemos respuestas”, agregó.

Júarez, manifestó: “los trabajadores somos rehenes de la empresa, en cambio los productores pueden dejar de entregar y pasar a otra empresa”.

El dirigente gremial, remarcó que Atilra no tiene ninguna culpa sobre la situación de SanCor.

“Nosotros somos trabajadores, no tomamos las decisiones. Cuando se discute el sueldo de los empleados es injusto, porque Atilra siempre defendió la dignidad de los trabajadores. Si hay gremios que no se mueven, no es culpa nuestra”, indicó.

Júarez justificó el bono extra diciendo que fue homologado por el Ministerio de Trabajo y ahora lo salen a cuestionar cuando se sabe que ese dinero va a la obra social porque es lo que le pertenece a los trabajadores.