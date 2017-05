Cristina Kirchner y Sergio Massa entraron en escena y encendieron la campaña

La ex jefa de Estado buscó acercar posiciones con su ex ministro del Interior, con quien se distanció en medio de la campaña de 2015 cuando “El Flaco” se negó a declinar sus aspiraciones presidenciales para competir en la provincia de Buenos Aires. El resultado de la jugada es conocido: el peronismo perdió en territorio bonaerense y cedió el Poder Ejecutivo a Mauricio Macri. Hoy el ex funcionario emerge como líder de un grupo que busca la renovación del PJ y exige dirimir candidaturas en las primarias.