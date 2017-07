“Cuando publiqué el vídeo no sabía que era el director de Tránsito”

El joven que publicó el vídeo donde se lo ve al director de Tránsito hurtando unos barrales de una camioneta en la estación de servicio Sol, dijo que no sabía quién era la persona dado que la imagen estaba borrosa.

“Me di cuenta cuando esta persona (Por Jorge Pignata) se contacta conmigo”, expresó Alberto Marchesini a RADIO ESTACIÓN 102.5.

Luego de viralizado el vídeo, el intendente García Aresca lo citó al director de tránsito y lo despidió en persona.

Leer: El intendente le exigió la renuncia al director de la Policía Municipal

Junto al vídeo, el joven panadero de la ciudad, comentó lo siguiente:

“Bueno gente.. hoy fui a lavar la camioneta a la estacion de servicio sol!! Y corro el cobertor de la camioneta y bajo sus respectivas barras… salgo de ahi me las olvide porq habia mucha gente y queria hacer rapido.. cuando regreso me encuentro q no estaban mas.. SI PASO UNA LAUCHA!!! queria decirle al señor de la imagen si es tan amable y me las puede devolver ya q para su auto no creo q le sirvan y porq no son suyas.. pedazo de chorroooooo caraduraa!! Mañana te denuncio por lacraaaa!!!!!!”