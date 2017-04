“Cuando una tiene este destino del canto no hay manera de apagarse”

La cantante María Elena Ferreyra presentará en el CUEM este viernes 7 de abril a las 21 su CD “Memoria del Canto”, el primer disco de estudio de esta artista que supo conquistar los escenarios del interior del país con brillantes interpretaciones musicales.

En una conferencia de prensa ofrecida hoy en la Sede de Gobierno de Córdoba en San Francisco, la cantante resaltó que “Memoria del Canto es celebración de los encuentros, de los abrazos que propicia la música y se construye en lo colectivo con mensajes que habitarán por siempre en el saber del pueblo”. “Queremos hacer visible al disco como artista de esta ciudad que me tomó adoptivamente, soy parte de esta querida provincia de Córdoba y este es un material que tiene que ver con el acervo cultural de Córdoba”, señaló María Elena Ferreyra. A continuación compartimos la entrevista realizada a la artista en la repartición provincial.

– ¿Cómo viviste el proceso que terminó en la grabación de este CD?

– Fue un proceso largo, sentido, bastante profundo, fue el comenzar a despertar una cuestión íntima que tengo con la música popular, con el folklore, pero por sobre todas las cosas fue dar por sentado que venía sosteniendo un montón de canciones con mucho fundamento, con autores comprometidos. Tuve que entender eso, asumirlo, sabiendo que después de haber ganado el Pre Cosquín en 2013 tenía que dejarlo plasmado. Desde 2013 a 2015 fue la grabación de este trabajo, en el medio fui mamá por segunda vez, lo cual significó que amasar todo esto llevara su tiempo. Hablo de amasar, de gestar, porque esto es dar vida a algo, un nacimiento a nivel musical, y este es mi primer hijo así que fue un proceso sentido, profundo donde tomé conciencia de muchoas cosas y una sabe que tiene la misión de plasmar en algo físico todo esto que una viene creando.

– ¿Es tu primer CD?

– Es mi primer disco de estudio porque existe un material que es una grabación en vivo que surgió de haber ganado un certamen en Villa María.

– Pero el proceso de uno y otro trabajo es completamente diferente, un CD de estudio conlleva otro tipo de esfuerzo personal…

– Son completamente diferentes, además en este tiempo fui mamá por segunda vez, soy docente de Historia, tengo en mi raíz la música, el decir y cantar, pero tomé la decisión de ser docente, doy clases en escuelas rurales, de hecho me crié en el campo, mi papá era tambero, entonces viajo durante la semana y a la vez voy gestionando la música, y soy madre y una mujer que tiene un compañero que es Leonardo que también está en la música y es quien ha estado a cargo de los arreglos de los temas y de que todo fuera musicalmente como una lo deseaba.

– ¿Las canciones de este CD son todas especiales para vos o hay alguna que te conmueve de una manera diferente?

– En general pasa que cuando uno canta cada tema que elije es importante y nunca me pasó de darle más importancia a un tema que a otro, porque en cada canción hay una búsqueda interpretativa muy fuerte. Si puedo decir que el disco está signado por la presencia de Alberto Sará, es un ex integrante de Los Andariegos, un grupo legendario para el folklore de nuestro país, quien en su momento vivió el exilio como muchos otros y regresa a la Argentina y se dedica a la docencia, y en este último tiempo ha buscado su regreso a San Francisco donde está su hermana y donde transcurrió su infancia y adolescencia. Y que él llegue a San Francisco y por esas cosas de la vida se acerque a nosotros y nos brinde lo que tiene como conocimiento y obras hechas, ha significado mucho en mi carrera y en mi búsqueda como cantante. Hay muchas canciones que son de él como ‘Este beso de la vida’, ‘Luz de hogar’, ‘Desnudando el corazón’, ‘De ventana abierta’, ‘Te extrañan las paredes’, que le dan un marco al disco y lo definen de una manera profunda, porque tienen en si lo profundo del decir y la poesía. Inclusive fue él quien le dio nombre al disco.

– ¿Cómo sigue este camino ahora que tenés tu primer CD de estudio?

– Lo vamos a presentar este viernes 7 en el CUEM de San Francisco y lo que se proyecta es presentarlo en las ciudades más cercanas de Córdoba y sobre todo de Santa Fe, se está diagramando una presentación en Rafaela, estamos definiendo hacer algo en Rosario, entramos al programa Disco es Cultura, estamos a la espera de saber fechas de presentaciones, así que la expectativa es hacer rodar este disco con María Elena y La Encricujada que es la formación musical que me está acompañando ahora.

– ¿Y ya se empieza a delinear nuevo material musical?

– Ahora quiero darle toda la atención y significancia a este trabajo, pero obviamente ya estamos proyectando con esta formación junto a La Encricujada otro material nuevo, eso es algo que una lo lleva adentro, como una inercia.

– ¿El haber ganado el Pre Cosquín, haber actuado en el Festival de Peñas de Villa María, y ahora tener un CD de estudio genera presión de cara al futuro?

– En realidad a mí me gusta que las cosas fluyan, pero más allá de eso una debe ser consciente de dónde está parada, porque no es cantar por cantar sino saber que una está comprometida con lo que hace, o sea que de ninguna manera una se puede mantener de brazos cruzados, aunque en el día a día una vive todo eso, en algún momento no voy a negar que una se debilita o se autocritica o el saber dónde fijar las energías, eso es propio de la naturaleza humana. Pero una va con esa inercia de seguir, porque cuando una tiene este destino del canto no hay manera de apagarse en esto, si realmente una está entendiendo y sabe de su lugar y su posición no hay manera que se apague, aunque nos sintamos en caída, hay algo que te agarra, te sostiene y te lleva.

Presentación en el CUEM

La presentación oficial de “Memoria del Canto” será el viernes 7 a las 21 en el espacio CUEM (Bv. Roca esquina Ecuador). La acompañará la banda integrada por Guido Lozano, Guillermo Aragón, Carlos Moreno, Emiliano Ochoa y Leonardo Luque. Actuará también el Dúo Pineda-Taborda, ganadores del Pre Laborde 2016.

Para adquirir las anticipadas comunicarse al teléfono 03564 15616278. Los interesados en adquirir “Memoria del Canto” pueden hacer en disquerías Edén, o “en San Francisco se tienen que dirigir directamente a nosotros, Belgrano 1088 y ahí tendrá este material”.