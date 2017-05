Daniel Scioli y Gisela Berger: embarazo, acusaciones y escándalo

¿Tiene futuro la pareja?: “¡¡¡No lo quiero ni ver!!! Estoy enojada con él. Nunca pude hablar porque Daniel no me llamó nunca más ni para preguntarme ‘Gisela, ¿cómo estás?’. No estaba pendiente de mí… Yo estoy sola en Buenos Aires y nadie me cuida. El otro día tuve un tema súper complicado, por algo que él me hizo pasar, y llegué a casa y estaba muy mal. Me agarró una cosa en la panza, no me quería ni levantar… Quería ir al baño, pero estaba sola… No me podía mover de la cama y estaba sola sin que nadie me ayudara. Estoy sin palabras. Cada minuto que pasa es un momento peor”.