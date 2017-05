Denuncian que la Municipalidad de San Francisco realizó obras hídricas en territorio santafesino

El senador por Castellanos, Alcides Calvo, dijo que los trabajos fueron advertidos por productores y presidentes comunales de la zona y que se avisó al Ministerio de Infraestructura de Santa Fe. La provincia ya ordenó la paralización de los trabajos.

senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, denunció hoy que la Municipalidad de San Francisco (Córdoba) estuvo realizando obras hídricas en territorio santafesino. En diálogo con UNO Santa Fe el legislador aseguró que productores y presidentes comunales de la zona vieron una máquina de una empresa constructora realizando tareas del lado de la provincia de Santa Fe, entre los distritos de Bauer y Siegel y Josefína y que las tareas habían sido encargadas por la Municipalidad de la localidad cordobesa.

“Es una zona donde todavía tenemos campos totalmente anegados. Ahí vimos trabajando una máquina de una empresa constructora, aunque desde el gobierno de la provincia no se había tomado conocimiento del tema. Sí lo habían hecho algunos presidentes comunales y algunos productores que nos avisaron y a partir de un trabajo coordinado, que es un poco lo que tiene que entender el gobernador y algunos funcionarios que no estamos haciendo una persecución sino un aporte, nos enteramos que la municipalidad de San Francisco estaba encarando un trabajo de limpieza de cunetas que era ni más ni menos en la provincia de Santa Fe”, aseguró Calvo.

Al ser consultado sobre si estaba seguro que los trabajos del municipio cordobés se habían realizado en territorio santafesino, Calvo Respondió: “Así es. Hay un límite interprovincial que es un camino. Del lado oeste, es provincia de Córdoba; del lado este, es provincia de Santa Fe. Ellos estaban trabajando en la provincia de Santa Fe. Hasta el momento que nosotros hicimos tomar conocimiento de la situación al Ministerio de Infraestructura de Santa Fe, ellos no estaban enterados. A partir de esto, hace minutos, me habló el ministro José Garibay para comunicarme que se paralizaron las obras. Esto es lo que estamos necesitando de este gobierno provincial, estar en este momento tan especial para la gente y para la provincia”.

Por otra parte, el senador agregó: “Sabemos muy bien que Santa Fe es una provincia de paso. No podemos evitar que el agua que venga de aguas arriba, que en este caso es Córdoba, pase por Santa Fe. Lo único que queremos es que sea de forma regulada, ordenada a fin de no tener mayores anegamientos y mayores pérdidas”.

El director provincial de Comités de Cuenca, Nicolás Mijich, le dijo a UNO Santa Fe que la presidenta comunal de Bauer y Sigel, Ana María Ceré, los puso al tanto de la situación el miércoles por la tarde. “Esa es una zona muy sensible en la que estamos en reuniones permanentes con todos los productores. Cuando nos comunican esto me puse en contacto con la gente de Recursos Hídricos de Córdoba y ellos me dijeron que la máquina no era de ellos. Por eso hoy fuimos al lugar para frenar los trabajos. La máquina era aparentemente contratada por la Municipalidad de San Francisco para hacer trabajos acordados con Vialidad de Córdoba. Pero estaban trabajando sobre la cuneta de Santa Fe. Estaban trabajando sobre jurisdicción santafesina sin permiso.

Luego, Mijich aclaró que “hay muy buen diálogo” con Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba, aunque “eso no quiere decir que se les va a permitir hacer lo que quieran”. Por ahora los trabajos están paralizados y no se van a autorizar hasta que no se presente un proyecto diciendo qué obras se quieren realizar y para qué. “Nosotros vamos a emitir un informe porque se trata de la zona donde pedimos la conformación del comité interjurisdiccional”, dijo el funcionario santafesino.

“Esta es la primera vez que máquinas de otra provincia ingresan sin permiso en la provincia de Santa Fe. Sí sucedió en otras cuencas que productores nos denuncien obras que estaban haciendo del otro lado del límite que perjudicaban a productores santafesinos. Pero que hayamos encontrado equipos de otra provincia haciendo trabajos en Santa Fe, es la primera vez”, aseguró.

La crisis hídrica y los acuerdos interprovinciales

Esta situación denunciada públicamente por Calvo y ratificada por funcionarios provinciales se da en medio de una crisis hídrica que atraviesa gran parte de la provincia desde abril del año pasado. Además, como gran parte de los excedentes hídricos que recibe el suroeste provincial provienen de la provincia de Córdoba, en febrero de este año el gobernador Miguel Lifschitz y su par cordobés, Juan Schiaretti firmaron dos convenios para abordar la problemática de forma conjunta.

Según explicó Lifschitz en ese momento, uno establecía “un trabajo conjunto y coordinado de contralor y verificación en las dos provincias de obras clandestinas de desagües”, para evitar “ese tipo de obras sin autorización de los gobiernos que terminen afectando los cursos de agua y agravando las condiciones de inundabilidad de muchas regiones productivas”. El otro convenio era para conformar el comité interjurisdiccional de la Cuenca del Vila – Cululú, (en Santa Fe) y la Cuenca Noreste (en Córdoba). De esa manera ambas provincias podrían trabajar de manera coordinada la gestión de los excesos hídricos. Justamente en estas cuencas interprovinciales es donde se encontró a la máquina cordobesa trabajando en territorio santafesino.

Una semana más tarde Lifschitz y Schiaretti volvían a firmar otro acuerdo del que ahora también participaba la Nación en la figura del ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio. Esa vez se acordó la ejecución de la obra de reacondicionamiento del Canal San Antonio, que recorre parte del límite de ambas provincias y vuelca sus aguas sobre el río Carcarañá.