Desde la Municipalidad aseguran que el mantenimiento de Av. Los Inmigrantes le corresponde a vialidad

En diálogo con RADIO ESTACIÓN 102.5, el secretario de Infraestructura Oscar Enrico indicó que desde Vialidad Provincial están realizando la obra de alteo pero que este martes no pudieron continuar con las obras.

Los vecinos de Plaza San Francisco fueron recibidos por funcionarios del municipio para reclamar por el estado del camino que conecta a Plaza San Francisco con la ciudad.

“La respuesta es clara, Vialidad Provincial que es la que tiene a cargo este camino, está en obra, ayer no pudieron trabajar porque el clima lo impidió, se está completando el alteo”, comentó Enrico.

Además señaló que desde el municipio recorrieron la traza y “está apta en la zona que ya está alteada, el agua no queda arriba”.

Ante versiones de vecinos que reclamaron que no puede ingresar una ambulancia en ese estado, Enrico dijo “yo pasé por ese camino y no en una 4×4”. Asimismo comentó que los vecinos del sector no respetan las vallas que pone Vialidad Provincial para realizar sus trabajos: “hay vecinos que tumban estas vallas”.