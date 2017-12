Devoto: La Gran Promoción Regional se prepara para el cierre más esperado del año

Cuando ya han pasado 22 años de la primera edición, la intensa búsqueda para lograr llegar a cada vez más asociados pareciera haber llegado a su máximo nivel.

Un 2017 con más de 20 millones de pesos en premios y la actuación de cierre con Luciano Pereyra la han transformado en la promoción más codiciada de toda la región.

El próximo sábado 16, Devoto se prepara para recibir a más de 20.000 peregrinos de la suerte que renuevan sus esperanzas año a año para llevarse alguno de los cientos de premios que se entregan esa noche y disfrutar en familia de una intensa reunión en donde no solo se juega al bingo; se comparte, se encuentran amigos, se disfruta la música, se pasa el mate, y el cielo pasa a ser el protagonista: para que el de arriba no me olvide y me de suerte, para que no llueva, para que emocionen los fuegos artificiales y para que la noche nos lleve felices de regreso a casa.

Desde las 4 de la tarde el predio verde y blanco de Sociedad Sportiva Devoto los recibirá en diferentes puntos estratégicos de ingreso en los cuales se les indicarán los estacionamientos más cercanos y que son totalmente gratuitos. A las 19 la inconfundible Mariana Andrés, les dará la bienvenida, este año nuevamente acompañada por la locutora Silvia Pizzi.

Tratando de ser puntuales como todos los años, a las 19.30 comienzan los sorteos fiscalizados por Escribano Público y representantes de Lotería de Córdoba S.E. y controlados por personal de sistemas de La Gran Promoción Regional.

Más de 20 sorteos en los que cada único ganador será el protagonista inesperado de la noche al completar su cartón.

Como todos los años, los servicios de cantinas están pensados para atender a la gran concurrencia y estarán a cargo de las subcomisiones deportivas del club. También el predio tendrá cobertura especial con servicio de emergencias a cargo del Hospital Municipal Devoto, la seguridad del predio en manos de la Sub Comisaría local, Bomberos Voluntarios de Devoto supervisará el lanzamiento de fuegos artificiales, habrá carpas a los costados del escenario para consultas y avisosy los integrantes de la organización usarán una remera identificadora.

Para que nadie quede afuera, el evento se transmitirá en directo por Facebook La GRAN Promoción Regional, a través de radio por FM Libertad 93.1 o www.lagranpromocion.com.ar . También se podrán chequear los ganadores a través de la página oficial y los medios regionales digitales harán eco de lo que vaya sucediendo.

De acuerdo a la organización, si se mantienen los tiempos estipulados de sorteos, pasada la medianoche se realizará la presentación de La Gran Promoción Regional 2018 y llegarán los esperados fuegos artificiales. Y para que el regreso a casa sea completamente placentero después de una larga noche de emociones, aproximadamente a la 1.30 de la mañana se presentará en el escenario especialmente dispuesto para recibirlo: Luciano Pereyra.

La Radio 102.9