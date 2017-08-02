Doble fecha para el Baby Futbol este finde

COMUNICADO OFICIAL: TEMPORADA OFICIAL 2017
TORNEO OFICIAL CLAUSURA/2017
SEGUNDA FECHA: El pxmo. día sábado 05/08/2017 a partir de las 13:00 horas, se llevará a cabo la misma, con el sig. detalle de partidos:
TIRO Y GIMNASIA / Bº CABRERA
(1) 2 DE ABRIL / DEP. OESTE
(2) C. V. N. DEVOTO / GRAL. SAVIO
C. D. RIVER / DEP. EL TREBOL (EL TIO)
(3) LOS ANDES / DEP. JOSEFINA
D. M. D. FREYRE / LOS ALBOS
(4) EST. DEL SUR / INFANTIL XENEIZE
(5) TARZANITO / DEP. NORTE
BELGRANO / Bº JARDIN
LIBRE: DEP. SEBASTIAN
(1) SE JUEGA EN DEP. OESTE.
(2) SE JUEGA EN GRAL. SAVIO.
(3) SE JUEGA EN DEP. JOSEFINA
(4) SE JUEGA EN INFANTIL XENEIZE
(5) SE JUEGA EN DEP. NORTE
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TERCERA FECHA: El pxmo. día domingo 06/08/2017 a partir de las 10:00 horas, se disputará la misma, con el sig. detalle de partidos:
DEP. NORTE / BELGRANO
INFANTIL XENEIZE / TARZANITO
LOS ALBOS / EST. DEL SUR
DEP. JOSEFINA / D. M. D. FREYRE
(*) DEP. EL TREBOL (EL TIO) / LOS ANDES
GRAL. SAVIO / C. D. RIVER
DEP. OESTE / C. V. N. DEVOTO
Bº CABRERA / 2 DE ABRIL
DEP. SEBASTIAN / TIRO Y GIMNASIA
LIBRE: Bº JARDÍN
(*) EN LA LOCALIDAD DE EL TIO, LA JORNADA COMENZARA A PARTIR DE LAS 14:00 HORAS Y JUGARAN ÚNICAMENTE LAS CATEGORÍAS PUNTUABLES (2008, 2007, 2006 y 2005)