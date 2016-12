Duro mensaje de Santiago del Moro contra Tinelli: lo tildó de “extorsionador”

“El mensaje que está bajando para todos los que venimos atrás es que en esta vida, para que te vaya bien, tenés que extorsionar”, criticó el conductor de Intratables.

El conductor de Intratables, Santiago del Moro, se metió de lleno en el debate que generó la reunión entre Mauricio Macri y Marcelo Tinelli y dejó un muy duro mensaje contra el conductor de ShowMatch.

“La verdad es que Tinelli, como conductor, en lo que yo hago, es el número uno. Y para los que venimos atrás es un ejemplo espantoso. Nunca en mi vida, y con una mano en el corazón, recibí plata de un político, ni pauta ni nada, e intento seguir esa línea. Entonces, me duele cuando el tipo número uno, que nos representa a todos nosotros —porque Tinelli es un histórico, el uno, brillante, el más premiado, el que más rating ha hecho, el conductor que va a quedar en la historia— juega con estas cosas. No se da cuenta de que está jugando con un montón de gente y con un montón de argentinos que estamos en el medio”, dijo del Moro en la apertura de Intratables.

“¿Y por qué digo esto? —amplió el conductor de Intratables— Porque este gesto de ‘si me das lo que yo quiero está todo bien y si no me lo das te tuiteo, te pongo el cómico’… Eso es extorsión. Y el mensaje que está bajando para todos los que venimos atrás es que en esta vida, para que te vaya bien, tenés que extorsionar. ¿Qué toma uno que viene muy atrás de Tinelli? Y bueno, el camino es éste, lo empiezo a hacer mierda al Gobierno de turno, le pongo el cómico, me cago de risa, que lo podría hacer de hecho. ‘Y luego me siento y me saco una selfie con el presidente para sacar un rédito personal'”.

Siguió: “Porque Marcelo Tinelli no fue ahí para hablar de la inflación que le preocupa, o de la gente que no tiene plata para pagarle el colegio a los pibes. Fue ahí por un interés personal. ¿Cuál es el ejemplo que me dejan a mí, cuál es el ejemplo que le dejan a los que vienen atrás, a los más jóvenes? Yo no quiero el país de la corrupción, que realmente es asqueroso lo que vivimos y de donde venimos. No todo el mundo es lo mismo del pasado, pero mucha gente sí. Pero tampoco quiero esto. Esa persona que gana 10 mil pesos, dice ¿en quién creo? ¿En (José) López revoleando los bolsos? ¿O en Tinelli que un día me dice una cosa y luego se da un abrazo (con Macri)?, ¿O en Macri que está haciendo Snapchat con Tinelli? Me angustio y me pongo nervioso”

