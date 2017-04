El alivio de Adrían Cravero tras la detención de “Pocholito”

Luego de la aprehensión del peligroso menor que escapó semanas atrás del Complejo Esperanza, Adrián Cravero, quien había sido víctima de un asalto violento por parte del adolescente, escribió un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

“Ahora vuelve nuevamente mi vida a tener paz, o quien dice a estar más tranquilo. Todos los benditos días me levantaba y como siempre siempre le decía a mis allegados o a mis amigos, salgo con la cabeza pensando que salgo a trabajar a la mañana y a la tarde tengo que volver a casa para estar con mi familia, volver sin tratar de encontrarme con esa persona que un día arruino mi vida, y sabiendo que si nos encontrábamos no sabía que podía pasar, donde todo los dias trató de no pensar por más que por fuera me vea bien, adentro llevo ese dolor. Sé que con el tiempo va a pasar o guardar en algún lugar de mi cerebro. Ahora puede decir que estoy un poco más tranquilo”, emitió el joven de San Francisco.