El destape hot de Griselda Siciliani: se desnudó en una revista

“¿Si es verdad que te separás y te ponés más potra? Nada que ver, porque a principio de año estuve muy potra y no me había separado. Pero bueno, ¡espero que pase! (risas). Igual yo siento que tengo la sensualidad a flor de piel, y eso no tiene tanto que ver con si estoy gorda, flaca, linda o fea. Es algo de mi persona que a veces relaciono con la danza, con el conocimiento de mi cuerpo”, aseguró la protagonista de Educando a Nina a la revista.