El intendente García Aresca participó de la presentación del Centro Terapéutico de Adicciones San Francisco

Con la presencia del vicegobernador de la provincia de Córdoba, Dr. Martín Llaryora; el ministro de Salud provincial, Dr. Francisco Fortuna; el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Dr. Darío Gigena Parker; el intendente de San Francisco, Lic. Ignacio García Aresca; los legisladores Mgter. Graciela Brarda y Cr. Manuel Calvo y el director del Hospital J. B. Iturraspe, Dr. Valentín Vicente, y en el marco del Plan Provincial de Adicciones, se anunció el llamado a licitación para la apertura de la Comunidad Terapéutica de San Francisco. Además estuvieron en el Centro Cívico de Córdoba, autoridades del gabinete de salud, intendentes y autoridades comunales del departamento San Justo y trabajadores de salud del Hospital Iturraspe.

En primer lugar, el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Darío Gigena Parker, explicó que la de San Francisco “será la primera comunidad terapéutica pública en la historia de la provincia de Córdoba, que se suma a las existentes en las provincias de La Pampa, Salta, Buenos Aires y Tucumán, donde funcionan dispositivos públicos de internación de cuarto nivel, es decir que provee rehabilitación, desintoxicación y estabilización psiquiátrica. La misma funcionará dentro del área del Hospital J. B. Iturraspe y contará con espacios deportivos, áreas sociales, áreas de actividades terapéuticas, 24 plazas (con posibilidad de ampliar la capacidad) y servicios ambulatorios articulados con demás áreas del hospital, entre otros espacios. La inversión de la obra ronda los 20 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 270 días”. Parker contó además: “Se tratará de una institución independiente que trabajará con otros centros asistenciales de la región y la provincia. Esta no es una intervención aislada, sino que debe ser pensado como una intervención continúa de las adicciones”.

La comunidad terapéutica forma parte de la Red Asistencial de las Adicciones Córdoba (RAAC), por la que se garantizan los fondos suficientes para su funcionamiento y crecimiento. Esta unidad sanitaria pública servirá para rehabilitar a jóvenes adictos y funcionará dentro del actual predio del hospital José Bernardo Iturraspe de San Francisco

“Hay que combatir, luchar, mitigar este flagelo que tenemos en Argentina y el mundo. Argentina está en emergencia nacional en adicciones, declarada por el presidente (Mauricio Macri), o sea que no es un tema local. Esta iniciativa va a beneficiar mucho más que a San Francisco, porque va a ser el centro de toda la región este de la provincia”, aseguró el vicegobernador Martín Llaryora, quien sostuvo además que en la batalla contra las drogas no solo hay que hacer hincapié en las medidas de seguridad, sino que también se deben centrar las energías en la recuperación: “Si bien hay que tener una mano en la política de seguridad fuerte, y que aquellos que trafican y le venden droga a nuestra sociedad, que envenenan a nuestros adolescentes, deben estar presos. No podemos no tener la otra mano de la posibilidad de la recuperación, de darle la posibilidad al enfermo que vuelva a tener futuro, que vuelva a vivir mejor. No lo podemos abandonar a la buena de Dios”.

Por su parte, el intendente Ignacio García Aresca dijo: “Desde el municipio venimos llevando a cabo desde hace un tiempo un importante trabajo de prevención dirigido a los jóvenes, pero ahora tendremos un lugar para trabajar junto a la provincia en el tratamiento del adicto, a quien hay que tratarlo, rehabilitarlo. El de las adicciones es un flagelo que llega a lo más preciado que tenemos como sociedad, los jóvenes, y atraviesa todos los estratos sociales, desde el que más tiene hasta el que menos posee. Este centro tendrá además un alcance regional para localidades de todo el departamento San Justo y se trabajará también con la ciudad de Frontera, como lo hace el hospital Iturraspe”.