El municipio controla la venta de pirotecnia

Con el objetivo de mejorar el bienestar de los vecinos y concientizar sobre lo nocivo que resulta para la salud y medio ambiente el uso de la pirotecnia y de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 6553, en el día de hoy se verificaron locales que comercializan estos artefactos.

“Hoy, en compañía de la gente de Defensa Civil y al División Explosivos de la Policía Departamental de la Provincia de Córdoba, estamos verificando el cumplimento de la Ordenanza Nº 6553 de limitación de la venta de pirotecnia y también visitando los lugares habilitados para tal actividad. Allí verificamos sí la mercadería se condice con la pirotecnia autorizada para la venta, en el caso de encontrar pirotecnia no autorizada para la venta, se decomisa a través de la División de Explosivos. Son 5 los comercios que cuentan con la habilitación al día de la fecha, con lo cual no existe otros comercios que estén autorizados a realizar esta actividad, por lo que toda otra pirotecnia aunque sea autorizada que no sea vendida por estos 5 comercios se aplicará las sanciones que correspondan que incluyen multas económicas, clausuras preventivas o definitivas y decomiso de mercadería”, expresó el secretario de Gobierno Dr. Gustavo Piscitello.

Además agregó que se pretende que la ciudadanía pase las fiesta en armonía y que no haya ningún tipo de inconveniente con lesionados. “Si bien los índices fueron bajando año tras año queremos que no se produzcan accidentes y que las guardias del hospital, de las clínicas y los bomberos no tengan que salir a socorrer este tipo de sucesos”, remarcó Piscitello.

Cabe resaltar que esta ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante de San Francisco, tras un proyecto presentado por la Fundación Bioanimalis que en el año 2014 a través de la Banca del Vecino donde se especificó lo nocivo que resulta el uso de pirotecnia en animales como así también en las personas. Desde allí, tras el debate por parte de los ediles junto a los integrantes de la Fundación e instituciones locales de la ciudad, es que se aprueba esta ordenanza.