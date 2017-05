El obispo de San Francisco negó rotundamente haber protegido a curas abusadores

En diálogo con RADIO ESTACIÓN 102.5, Sergio Buenanueva habló sobre la polémica que surgió tras sus declaraciones sobre los casos de abusos en la Iglesia católica.

Días atrás el obispo Buenanueva dio una entrevista a Telam donde comentó que “uno de nuestros grandes errores fue proteger a curas abusadores”. Estas declaraciones tomaron amplia repercusión a tal punto que personas abusadas en el Próvolo pidieron que declare ante la Justicia.

“No esos términos pero apunta a la dirección correcta”, señaló sobre las declaraciones realizadas.

“Yo soy consciente de no haber protegido a ningún cura abusador”, indicó Buenanueva. “No me siento responsable pero soy parte de la Iglesia, me siento responsable en sentido amplio, no hemos sabido proteger a estos menores”, agregó el obispo.

Además reconoció que estas personas hayan llegado a nuestro país con esos antecedentes es “porque alguien de la Iglesia lo omitió”.

Por otro lado negó rotundamente haber protegido a curas abusadores. “Los casos que me tocaron en Mendoza me tocaron indirectamente”, dijo.

El obispo de San Francisco y presidente de la comisión de Ministerios de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que se ocupa de recibir las denuncias por abuso sexual. El reportaje de Buenanueva forma parte de una investigación de Télam en la que se pudo determinar que luego del caso Grassi, en el país hubo 62 curas y monjas denunciados por abuso sexual.

Recordemos que el caso del Instituto Próvolo de Mendoza se trata sobre abusos sexuales de menores sordos por parte de sacerdotes, algunos de ellos provenientes de Italia.