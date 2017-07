El Team Peugeot Total llega como líder a Oberá y con tres pilotos en el top 10

Con ese panorama llega la escudería francesa a la Tierra Colorada. Luego de una primera mitad de año muy positiva, el equipo que dirige técnicamente Ulises Armellini comenzará el segundo tramo del campeonato con buenas conclusiones, sobre todo luego de la última prueba realizada hace días. Los 408 del DTA quieren continuar con ese protagonismo y sobre todo, encontrar la regularidad de acá hasta el final del campeonato.

El Autódromo Ciudad de Oberá fue el trazado elegido para disputar la séptima cita del calendario y los antecedentes son alentadores: en 2016 tres de los cuatro pilotos que componían la estructura terminaron entre los diez primeros. Ahora es el turno de Mariano Werner, Facundo Chapur, Fabián Yannatuoni y Matías Muñoz Marchesi.

Con Werner como puntero del campeonato de pilotos con 92 unidades; El Team Peugeot Total en el primer escalón del campeonato de equipos (lugar que comparte con Renault Sport) con 201.5 puntos y Peugeot como marca líder con 156.5; la insignia del león llega con el objetivo de mantener el ritmo de trabajo y volcar en pista todo lo realizado en el taller que reside en San Nicolás.

Ésta será una carrera regular, por lo que se aplicarán las penalizaciones con Hándicap I, lo que significa que el entrerriano se retrasará 8 puestos luego de clasificar y Chapur 2 (penalizan los 8 primeros). Teniendo en cuenta esto, la clasificación será muy importante y es a donde se apunta para buscar la mejor puesta a punto de los autos.

El trazado de 4.380 metros de extensión es muy técnico y ello promete espectáculo. Además, basta con levantar la vista y disfrutar del contraste que genera la imponente flora misionera con los autos de la categoría más tecnológica de Sudamérica. La actividad comenzará el sábado 29 de Julio a las 10 hs. con el primer entrenamiento.

Mariano Werner – 408 N° 44: “Llegamos punteros del campeonato pero al margen de eso, la posición es buena por el protagonismo que logramos en las últimas carreras debido a la regularidad. Hemos realizado una buena prueba en el Cabalén la semana pasada y creo que el 408 ha pegado un salto de calidad. De todos modos esto sólo hace que sigamos motivados, pero con la misma humildad de siempre porque hay mucho trabajo por delante. Oberá es un circuito donde penalizamos el máximo y por ello deberemos hacer una buena clasificación. En cuanto al trazado es muy técnico, se necesita de mucha tracción, de muy buena trompa y necesitamos que frene bien el auto; sobre eso hemos basado los trabajos previos”.

Facundo Chapur – 408 N° 79: “Como siempre llegamos con buenas expectativas. El objetivo es sumar puntos, ganar regularidad, ya que en la primera parte del campeonato fuimos muy irregulares y pretendemos llegar en todas las carreras que quedan. El equipo se encuentra firme, probamos la semana pasada y eso siempre arroja un puñado de datos para sacar buenas conclusiones. Seguiremos puliendo los detalles hasta fin de año. En cuanto al dibujo, el circuito de Oberá es bastante trabado, es difícil, el chasis tiene que estar al 100% asique intentaré acompañar de la misma manera para que resulte el conjunto”.

Fabián Yannantuoni – 408 N° 5: “Estamos ante una fecha clave para nosotros. Si o si debemos sumar, ya pasamos la mitad del campeonato y para seguir prendidos necesitamos de los puntos. No nos podemos dar el lujo de no hacerlo, asique estaremos enfocados en tratar de estar rápidos en todo momento. La clasificación es muy importante en ésta pista y el foco está puesto en este punto. Tendremos que estar concentrados en tirar todo el sábado. No penalizamos y esa es una ficha que tenemos a favor, esperamos capitalizar un gran fin de semana en Oberá”.

Matías Muñoz Marchesi – 408 N° 21: “Estamos funcionando muy bien, venimos de Rafaela y allí el 408 demostró un buen ritmo. El equipo estuvo probando hace unos días, hicieron algunos cambios y sé que el rendimiento fue bueno. Oberá es una pista que me gusta, allí es importante tener buena tracción y el equipo trabajó mucho para lograr eso. En mi caso será fundamental tener una buena clasificación para aprovechar el sistema de penalizaciones, ya que en mi caso no purgamos puestos. Sumar como lo venimos haciendo va a ser importante, queremos terminar el fin de semana enteros”.