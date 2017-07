“El violento vivió situaciones de violencia en su infancia”

El Dr Osvaldo Rubiolo visitó los estudios de RADIO ESTACIÓN para dar su opinión en cuanto a la violencia en la sociedad.

El consumo de drogas puede afectar de diferentes maneras a las personas, por ejemplo la cocaína que tiene dopamina, “tiene un disparador muy marcado de violencia, excitación e irritabilidad”. De acuerdo a la personalidad de base esa agresión puede salirse de su cauce.

“En los asaltos donde la mayoría de los delincuentes están drogados terminan causando la muerte de una persona”, agregó Rubiolo.

“El que es violento puede tener patologías orgánicas que es el menor de los casos, o ya vivió en su infancia situaciones de violencia”, comentó el especialista.

Además señaló que con el paso del tiempo, el chico que vivió violencia actúa del modo en que aprendió: se espera que respeta al otro pero nunca fue respetado por ejemplo.

En tanto una persona que es violenta no puede ayudarlo una sola persona, Rubiolo recomienda que sea un grupo de amigos, familiares, que trate de contenerlo y convencerlo de que realice un tratamiento. “El violento siempre justifica su violencia, vos me pusiste violento y yo me puse así”, explicó.