Elecciones en Belgrano: hay dos listas.

Mario Miguel Comes un juez de nuestra ciudad integra una de las listas como Vice Presidente tercero. Se oficializaron las listas y vienen las elecciones para elegir al sucesor de Armando Pérez. Jorge Franceschi es el candidato a presidente de la lista oficialista Nuevo Resurgir. Mientras que Santiago Montoya lo hace por la lista Corazón Celeste.

En la lista opositora se encuentra un representante de la ciudad de San Francisco el Dr. Mario Comes en su puesto de Vice Presidente tercero. Cuenta con el apoyo de la filial local Piratas del Este y un importante grupo de simpatizantes de la ciudad y la región.

El lunes 17 de abril los apoderados legales de las dos listas que competirán en las elecciones del sábado 29 de este mes presentaron las nóminas ante la Junta Electoral, que en las próximas horas deberá dar el visto bueno a los integrantes de las agrupaciones que participarán de la contienda electoral.

Las nóminas de la oficialista Nuevo Resurgir y la opositora Corazón Celeste constan de 31 integrantes cada una: presidente, tres vicepresidentes, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, ocho vocales titulares, cinco vocales suplentes, tres miembros titulares y dos suplentes de la Comisión Fiscalizadora, y tres miembros titulares y dos suplentes del Tribunal de Conducta.

Ahora, la Junta Electoral –que integran los socios Sergio Magliano (actual secretario), Carlos Tobal (tesorero), Felipe González, Manuel Marco de Goycoechea y Javier Vivas– deberá revisar que cada integrante de las nóminas cumpla los requisitos que plantea el estatuto del club para participar del acto eleccionario (25 años de edad o más; tener la cuota al día; estar incluidos en el padrón de socios o socios vitalicios; tener una antigüedad mínima de cinco años para presidente, vicepresidentes y Tribunal de Conducta; y de dos años para los demás cargos), además de reunir el mínimo de 10 avales de socios o socios vitalicios que no participen en las listas.

Campaña paralizada

En función de los hechos de público conocimiento y del duelo por el fallecimiento de Emanuel Balbo, oficialismo y oposición no publicaron las listas completas, que recién se conocerán hoy, en el caso de que la Junta Electoral no realice objeciones o impug­naciones.

No obstante, los principales cargos se conocieron hace rato.

Nuevo Resurgir tendrá como candidato a presidente al profesor de historia y actual vice primero, Jorge Franceschi; y como vices al empresario del sector inmobiliario Sergio Villella; el también empresario del rubro de las telecomunicaciones Ramón de la Rua; y al contador y desarrollista Juan Colomé.

En tanto, Corazón Celeste impulsa como presidente al licenciado Santiago Montoya, ex director ejecutivo de Arba y expresidente del Grupo Banco Provincia; y como vices al empresario panadero Marcelo Santolini; a la contadora Miriam Aparicio; y al vocal de la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, Mario Comes.

Las elecciones en Belgrano serán el sábado 29 de este mes, entre las 8 y las 18, antes de la Asamblea convocada para las 20, en la que serán proclamadas las nuevas autoridades del club de Alberdi. Informaba Mundo D.

Las Listas completas:

La lista de Montoya

Santiago Montoya (presidente)

Marcelo Santolini (vicepresidente)

Miriam Aparicio (vice 2)

Mario Comes (vice 3)

Daniel Falfán (secretario)

Lucas Colantonio (prosecretario)

María Ferreyra (tesorera)

Martín Suárez (protesorero)

Juan Rodio (vocal 1)

Héctor Gattás (vocal 2)

Ignacio Segura (vocal 3)

Agustín Alurralde (vocal 4)

Federico Salvi (vocal 5)

Martín Arrascaeta (vocal 6)

Cristobal Ortega (vocal 7)

Gustavo Ferreyra (vocal 8)

La lista de Franceschi