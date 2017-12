Entregaron fondos del programa provincial “Nos vemos en el club”

El intendente Ignacio García Aresca, acompañado por el director de Deportes municipal Juan Iturburu, entregó fondos a instituciones de la ciudad correspondientes al programa provincial “Nos vemos en el club”.

“Nos pone muy contentos que los clubes que presentaron los correspondientes papeles hayan podido acceder a este programa, por el cual desde el municipio gestionamos la visita de los integrantes de Agencia Córdoba Deportes a nuestra ciudad y oficiamos de intermediarios entre las instituciones y la propia Agencia Córdoba Deportes para la presentación y el seguimiento de los trámites”, dijo el director de Deportes de la municipalidad de San Francisco, Juan Iturburu. “Sabemos las necesidades que tienen los clubes, no solo de la ciudad, sino de todo el país, y este programa es muy bueno ya que no tiene mayores requisitos para poder acceder”, agregó el funcionario, quien a su vez destacó que “todos los clubes que presentaron los requisitos están al día en cuanto a sus obligaciones, balances, comisión, etc., algo que es para destacar”.

Las instituciones de nuestra ciudad que recibieron los fondos fueron: Aero Club San Francisco, Club Proyecto Crecer, Club Iturraspe, Club Atlético San Isidro, C. D. River y han iniciado el trámite correspondiente para poder obtenerlo el club Deportivo Redes Argentinas y el Sport Automóvil Club.

El programa “Nos vemos en el club” pertenece a la Agencia Córdoba Deportes (ACD) del Gobierno de la Provincia de Córdoba y tiene como finalidad la promoción de acciones mancomunadas de carácter integral para la mejora y el desarrollo de la infraestructura y administración de las instituciones deportivas de la Provincia Córdoba a través de un subsidio no reintegrable de hasta $70 mil en dos entregas iguales de acuerdo al avance de obra y un subsidio reintegrable de hasta $130.000,00 a tasa de interés 0%, en dos entregas iguales y a devolver en 24 cuotas, con 3 meses de gracia desde su otorgamiento. El mismo cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, como así también del Concejo Profesional de Ciencias Económicas y Bancor.

Entre los requisitos para la obtención de los subsidios, las instituciones interesadas deben contar con personería Jurídica otorgada por I.P.J de la provincia de Córdoba; estar al día con las obligaciones sociales y estatutarias, o bien haber dado inicio a la regularización de las mismas ante I.P.J. en el plazo de un año a partir de su iniciación; presentar el proyecto de obra y además no tienen que registrar deudas originadas en el mismo programa.