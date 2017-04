Entregaron pensiones no contributivas a 25 familias de la ciudad

En un acto encabezado por el intendente municipal Ignacio García Aresca, se entregaron este mediodía pensiones no contributivas a 25 familias de nuestra ciudad en situación de vulnerabilidad social.

El director de Desarrollo Social del municipio, Andrés Manías, dijo a los presentes: “Estamos muy contentos desde el área de Desarrollo Social de poder entregar hoy a 25 familias de San Francisco estas pensiones no contributivas, algo que va más allá de una simple pensión, sino que es un derecho conquistado por ustedes mismos que después lo transforman en un ingreso para su familia. Estamos convencidos que se debe vivir dignamente, y para ello gestionamos diariamente ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estas pensiones para que las personas que cumplan con los requisitos necesarios puedan ser beneficiarias del programa”. El funcionario agregó que desde el área que encabeza “iniciamos los trámites ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quienes nos envían luego la aprobación o no del beneficio ya que se trata de un programa nacional que se articula entre la provincia y el municipio”.

“Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes por estar hoy aquí y a todo el equipo de Desarrollo Social del municipio por el trabajo permanente que hacen por quienes más lo necesitan. Como bien decía el director, este es un derecho que ustedes adquirieron para el resto de su vida y en ese sentido queremos seguir trabajando, por ustedes y para ustedes, en conjunto con cada una de las áreas del municipio. Desde nuestro lugar los seguiremos acompañando en aquello que les haga falta para vivir dignamente”, agregó el intendente Ignacio García Aresca

Cabe destacar que las pensiones no contributivas es un derecho por ley que tienen aquellas personas mayores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad social sin amparo previsional o no contributivo, que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo. Las pensiones son: a la vejez (que se otorgan a personas mayores de 70 años) y las que son por invalidez (dirigidas a quienes presenten un 80 por ciento o más de invalidez o discapacidad). Además aquellas destinadas a madres de 7 o más hijos, que contemplan a quienes sean o hayan sido madres de 7 o más hijos nacidos vivos, biológicos o adoptivos. Las mismas otorgan montos que van desde 4.300 a 5.400 pesos, dependiendo la situación particular de cada persona. Son mensuales y duran para toda la vida del beneficiario. Los trámites se realizan en la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Francisco (Garibaldi esq. Suipacha) de 7.30 a 12.30 horas, con turno previo.