ESCUCHÁ A MILAGROS: “Es mi segundo cumpleaños”

Un poco más relajada, pero al mismo tiempo sin terminar de caer, la joven Milagros Carballo habló con RADIO ESTACIÓN 102.5 y contó que luego conocerse la sentencia a su progenitor tiene “el alma en paz”.

Milagros Carballo se mostró “conforme con la sentencia” y “con el alma en paz” luego de conocerse la sentencia de 16 años para su progenitor quien abusó de la joven. “Se esperó tanto que al final llegó la Justicia”, comentó la joven.

Asimismo destacó que “la semana la viví con momentos muy duros, muy fuertes, escuchando comentarios de todo tipo, tanto buenos y malos, pero resistiendo ante todo”.

Este 28 de abril se cumple un año de la primera publicación de Milagros donde denunció los abusos que vivió en su vida. “Mi eje era la lucha, ahora la lucha por mi terminó, se hizo Justicia, ahora me toca vivir”, señaló.

“A la gente que me apoyó les digo gracias con el alma porque me mantuvieron de pie pero estoy eternamente agradecida con eso, nunca me dejaron sola”, remarcó Milagros.

“A las personas que tienen que denunciar les diría que se animen”, recomendó.