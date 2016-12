“Este año fue claramente mejor que el 2015”

Esa es la frase que resume el balance del 2016 que realizó Pablo Grosso, quien junto a Alejandro Garrone son los profesores de la Escuela de Tenis del Club Atlético San Isidro.

¿Cómo fue el 2016?

Fue un año bastante bueno en cuanto a la cantidad de gente que vino a tomar clases y a jugar. Fue claramente mejor que el 2015, ya que hay más socios nuevos y eso no solamente es bueno para nosotros sino también para el club.

¿Cuántos años llevan organizando el torneo profesional de primera?

Respecto a los torneos, seguimos federados, con todo lo que ello implica, para poder realizar campeonatos profesionales de nivel nacional en las categorías juveniles y en Primera, siendo este el quinto año consecutivo que lo llevamos a cabo, y además somos el único club de la ciudad que pertenecemos a la Federación Cordobesa.

¿Cuáles fueron las novedades de este año?

Entre las novedades del 2016, hicimos varias capacitaciones para trabajar con el tenis en las escuelas para que después la gente se vuelque al club y hemos tenido resultados positivos, no sólo en San Isidro sino también en las otras instituciones.

¿Qué otro objetivo importante cumplieron en el 2016?

Otro de los logros fundamentales fue la creación de la Liga del Centro de Tenis. Antes realizábamos torneos promocionales y entre los tres clubes de la ciudad no juntábamos más de 40 chicos. A mediados de año nos juntamos con los profesores de San Francisco y la zona y decidimos armar este proyecto que trajo muy buenos resultados. Pudimos organizar cinco campeonatos en los que juntamos un promedio de 100 chicos y lo importante de este tipo de competencia es que motiva al jugador para medirse con otros que no son los de la ciudad, sino que también juegan con chicos de La Francia, Devoto, Las Varillas, etc. y eso le va dando calidad y la posibilidad de jugar con otros de afuera y no siempre los mismos de acá. Para el 2017 la idea es jugar diez torneos y se va a ir variando la sede. Además, ya nos hablaron de otras ciudades para sumarse a esta liga, así que estamos más que satisfechos con este proyecto que de a poco va dando sus frutos.

¿Cuánto influenció la consagración de Argentina en la Copa Davis?

La vuelta de Juan Martín del Potro a las canchas y la consagración en la Copa Davis ayudaron a que el tenis vuelva a tener auge y más personas se interesen por practicar este deporte. Esperemos que el 2017 sea tan bueno o mejor que el 2016 en cuanto al tenis argentino, para que pueda seguir creciendo a nivel país.

¿Qué proyecto tienen para el 2017?

Estamos armando un proyecto en conjunto con la Municipalidad de San Francisco, que va a ser tenis para carenciados, ya que la idea es que no sólo lo conozcan a nivel escolar sino también a nivel club. Muchas veces sucede que se pierden talentos por una cuestión económica o social, por más que este deporte hace muchos años era de elite y ahora terminó siendo más popular. Los chicos que no tiene raqueta nosotros les prestamos y el tema de la cuota es accesible, y para que los que no puedan pagar la idea es que el municipio pueda ayudar desde ese lugar.

Agradecimientos…

Como todos los años a la dirigencia del Club Atlético San Isidro por el apoyo que nos brindan siempre y la libertad de trabajo que nos otorgan para poder cumplir con nuestras tareas.