Este domingo se realiza la Caminata Solidaria en beneficio del merendero Sueños del Corazón

Norma Allende del local Perla Negra y Mariano Cortez, integrante del merendero Sueños del Corazón de Frontera, estuvieron en los estudios de RADIO ESTACIÓN para contar sobre esta actividad.

Perla Negra es un comercio que organiza una caminata solidaria en beneficio del merendero. Será este domingo a las 15 hs en la Plazoleta Nunca Más, ubicada frente a la rotonda.

Las personas que deseen participar deberán colaborar con un alimento no perecedero (leche, cacao, té, azúcar, entre otras alimentos que se pueden utilizar en el merendero). Además se les tomarán los datos porque se les entregará un número y participarán en un sorteo por joyas.

Comenzarán en la mencionada plazoleta y terminarán en el Hipermercado. Habrá baile de zumba, “va a estar Jaluf para animar a la gente”.

“Ahora vamos a cumplir un año, estamos en Frontera, damos la merienda a 80 niños los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18.30 hs, estamos por Calle 56 esquina 11”, comentó Cortez.

También tienen en mente el proyecto de abrir otro merendero para invitar a los chicos de Acapulco y abarcar otros barrios de Frontera.

Están necesitando ollas, tazas, un hornito o microondas para calentar los bizcochos o las facturas que las panaderías facilitan.

“No representamos a ningún partido político y no recibimos beneficio de la municipalidad, por eso acudimos a la sociedad, cuando pedí ayuda me dijeron que ellos no podían ayudar”, dijo Cortez sobre el municipio.