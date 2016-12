Estremecedora crónica de una joven de la ciudad que fue abusada

A través del Facebook, “Mili” Carballo (nuevamente) describió algunos momentos de la tortura que lo tocó pasar cuando era menor de edad. Además se refirió al caso en que un hombre de Morteros fue condenado sólo a 5 años de cárcel por abusar de dos niñas de 4 años.

A continuación la carta que publicó en las últimas horas la joven en la red social Facebook:

Cumplí 4!!!, como siempre, me festejaron el cumple en casa, un castillo inflable enorme, gente que quiero mucho y algunos compañeritos de jardín. Me regalaron peluches, barbies, bebotes, ropita linda y algunas cositas mas; la torta de coco, como siempre, la hizo mama, la decoro con dulces y mis muñequitos favoritos sobre la torta.. esta riquísima!!!. Jugamos, saltamos, bailamos, nos divertimos muchísimo! que lastima que mi cumple no sea todos los días, me encantan las sorpresas..

En mi jardín me regalaron un biscochuelo, algunas gaseosas y me cantaron el feliz cumpleaños; mis amiguitos se acercaron a saludarme y les di besitos en la boca, la maestra me dijo que eso no estaba bien y yo no entendía porque, en casa, cuando mama no estaba, con “papa” era normal..

Cumplí 5!!!, “papa” seguía dandome besos en la boca, pero ahora me regala caricias en todo mi cuerpito, sus manos me acariciaban por completo y siempre me regalaba lo que yo quería, la mejor barbie que haya en la juguetería!.

Cumplí 6!!!, El cumple estuvo hermoso, “papa” trabajo todo el día para mi y ahora esta muy cansado, me pide que lo acompañe a su camita , nos acostamos, vimos algo de tele, me dio besitos y mas caricias de lo normal, el estaba agotado pero aun así quería “jugar” y que no le diga nada a mamá, así; empesamos a “jugar” cada vez que el quería año tras año..

Cumplí 21!!!, este cumple no fue como lo esperaba, ya que el 12 de mayo (fecha de mi nacimiento) le dictaron prisión domiciliaria a mi progenitor, ese día, como todos los días, tengo la esperanza de que se haga justicia..

Pasaron muchos años pero las secuelas del abuso siguen estando, noches enteras de insomnio y pesadillas, fibromialgia, de vez en cuando mi cuerpo responde con “manchas” en las zonas intimas, años de tratamiento psicológico entre otras cosas, y todo esto, porque me robaron la confianza, la inocencia, mi infancia…

Sr juez; imagínese todos los años que estas criaturitas tiene por delante, años para tratar de sanar la herida que un mounstruo le provoco y que usted, con su decisión, profundizo aun mas. Porque la injusticia y la falta de moral de algunas autoridades provocan aun mas dolor para la victima, para el inocente, para esa persona que confió en usted buscando ayuda a gritos y termino aun mas herida y con el alma casi muerta, porque no hay dolor que duela mas que el dolor del alma..

Este “hombre” al que usted condeno a solo 5 años de prisión tiene alrededor de 40 años . quisiera comentarle que mi progenitor abuso de mi cuando tenia mas de 60.. Piense que cuando salga en libertad va a asesinar todas las almas que se encuentren en su camino, y todo esto gracias a las decisiones que toman “personas” como usted, ” personas” que antes de tener un titulo universitario deberían aprender a ser personas…

‪#‎Nomasgritossinvos‬