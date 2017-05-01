Los sindicatos y gremios mas representativos de la ciudad envían sus salutaciones y mejores deseos a los trabajadores a través de RADIO ESTACION 102.5
U.O.M.A.
UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA SECCIONAL SAN FRANCISCO LES HACE LLEGAR un afectuoso saludo A TODOS LOS COMPAÑEROS EN ESTE DÍA, AGRADECIENDO EL COMPROMISO Y EMPEÑO. Feliz Día Del Trabajador. U.O.M.A. SECCIONAL San Francisco.
S.M.A.T.A.
S.M.A.T.A. DELEGACIÓN SAN FRANCISCO, SALUDA A TODOS LOS TRABAJADORES Y EN ESPECIAL A SUS AFILIADOS EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. RENOVANDO EL COMPROMISO DE LUCHAR DÍA A DÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESEMPEÑO. FELIZ DÍA LES DESEA EL SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR.
ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE FARMACIA
EL SECRETARIO GENERAL, DAVID CARDOSO, JUNTO AL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO, CARLOS TESTA, Y TODA LA COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES DE FARMACIA, SALUDAN AFECTUOSAMENTE A TODOS LOS TRABAJADORES DE FARMACIA QUE CON COMPROMISO Y DEDICACIÓN EJERCEN SU LABOR TODOS LOS DÍAS.
ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL
LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL SECCIONAL SAN FRANCISCO FELICITA A TODOS LOS TRABAJADORES EN SU DÍA, Y HACE EXTENSIVO ESPECIALMENTE EL SALUDO A TODOS LOS JUBILADOS JUDICIALES. FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR. ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL SECCIONAL SAN FRANCISCO.
SINDICATO DE OBREROS PANADEROS
EN ESTE 1º DE MAYO EL SINDICATO DE OBREROS PANADEROS DE SAN FRANCISCO SALUDA A TODOS LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS EN SU DÍA. CON LOS MEJORES DESEOS ESPECIALMENTE PARA QUIENES CON SU ESFUERZO REALIZAN LA NOBLE TAREA DE BRINDAR EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA.
S.U.R.R.B.A.C.
EL SINDICATO ÚNICO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y BARRIDO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA LES BRINDA UN CORDIAL SALUDO A TODOS LOS COMPAÑEROS DE LA RECOLECCIÓN. JULIO MAURICIO SAILLEN. S.U.R.R.B.A.C.
U.T.H.G.R.A.
U.T.H.G.R.A. SALUDA A TODOS LOS TRABAJADORES Y ESPECIALMENTE A LOS HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS. MUCHAS FELICIDADES EN ESTA FECHA QUE RESALTA LA LUCHA, EL SACRIFICIO Y LA DIGNIDAD QUE SOLO EL TRABAJO BRINDA. U.T.H.G.R.A. UNION DE TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. SECRETARIO GENERAL JUAN MOLINA.
U.O.M.
LA UNIÓN OBRERA METALÚRGICA, SECCIONAL SAN FRANCISCO SALUDA A TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS EN SU DÍA. ES NECESARIO QUE LOS TRABAJADORES Y DIRIGENTES SE EMPEÑEN EN LA LUCHA DECISIVA, CON UNA CONDUCTA VALIENTE, ENÉRGICA Y DECIDIDA.UNION OBRERA METALÚRGICA, COMISIÓN DIRECTIVA SECCIONAL SAN FRANCISCO.
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
1º DE MAYO DÍA DEL TRABAJADOR, ESTE DÍA CONMEMORATIVO SE CELEBRA MUNDIALMENTE POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. PRESENTE, EL SINDICATO REGIONAL LUZ Y FUERZA SECCIONAL SAN FRANCISCO, CARLOS CACHO CORIA MIEMBRO DEL CONCEJO DIRECTIVO PROVINCIAL.
ASOCIACIÓN BANCARIA
ASOCIACIÓN BANCARIA SECCIONAL SAN FRANCISCO TIENE COMO OBJETIVO PROCURAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y DE VIDA DE SUS AFILIADOS. ASOCIACIÓN BANCARIA SECCIONAL SAN FRANCISCO LES DESEA UN FELIZ DÍA A TODOS LOS TRABAJADORES.
S.U.O.E.M.
LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN SON LAS HERRAMIENTAS QUE NOS PERMITEN ABORDAR LAS LUCHAS DEL PRESENTE CON LAS BANDERAS Y EL RECUERDO DE LOS COMPAÑEROS QUE NOS PRECEDIERON HACIA UN FUTURO LUMINOSO. FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR. COMISIÓN DIRECTIVA S.U.O.E.M. SAN FRANCISCO Y ZONA.
U.A.T.R.E.
DESDE LA UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES LUCHAMOS PARA ACERCARLE LOS MAYORES BENEFICIOS A LA FAMILIA RURAL Y CADA DÍA RENOVAMOS EL COMPROMISO DE PELEAR POR LA DIGNIFICACIÓN DE CADA TRABAJADOR DEL CAMPO.
FELIZ DÍA, LES DESEA: U.A.T.R.E. SECCIONAL SAN FRANCISCO, CABRERA 2034.
SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS
1º DE MAYO, DÍA DEL TRABAJADOR, EL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DELEGACIÓN SAN FRANCISCO SALUDA A TODOS LOS COMPAÑEROS POR LA LABOR QUE REALIZAN A DIARIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DELEGACIÓN SAN FRANCISCO.
U.P.P.A.C. 7 DE AGOSTO
UNIÓN DE POLICÍAS Y PENITENCIARIOS DE ARGENTINA, CÓRDOBA. SALUDAN A TODOS LOS TRABAJADORES EN SU DIA MUY ESPECIALMENTE A LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO PETENITENCIARIO Y POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.
SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO FILIAL SAN FRANCISCO
SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN FRANCISCO CÓRDOBA, 1º DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. EN ESTA FECHA TAN ESPECIAL, SALUDAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES MERCANTILES DE SAN FRANCISCO Y ZONA DE INFLUENCIA QUE CON SU EMPEÑO, SACRIFICIO Y ENTREGA DIARIA, TIENEN BIEN MERECIDO ESTE DÍA. FELICIDADES, LES DESEA, LA COMISIÓN DIRECTIVA.
VECOR S.R.L.
DESDE VECOR S.R.L. QUEREMOS BRINDARLE UN AFECTUSO SALUDO A TODOS LOS TRABAJADORES QUE CON SU ESFUERZO MOTORIZAN LA ECONOMÍA DE NUESTRA CIUDAD, ESPECIALMENTE PARA TODAS LAS PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑAN EN NUESTRA LABOR DIARIA. VECOR S.R.L., TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA NACIONAL, PARQUE INDUSTRIAL SAN FRANCISCO.
ASHIRA S.A.
ASHIRA S.A. LES DESEA UN MUY FELIZ DÍA A TODOS LOS TRABAJADORES Y AGRADECE EN ESPECIAL A TODOS LOS EMPLEADOS POR SU LABOR Y EMPEÑO DIARIO. ASHIRA COMUNICA: LUNES 1º DE MAYO, SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DIURNO CON ACTIVIDAD NORMAL, Y SERVICIO NOCTURNO SIN ACTIVIDAD.