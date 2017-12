Fixture de la Segunda Fase del Torneo Federal A

En febrero de 2018 Sportivo comienza la segunda fase del Torneo Federal A

El fixture es el siguiente:

04-02 | Sportivo Belgrano vs Gimnasia y Tiro de Salta.

11-02 | Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano.

18-02 | Sportivo Belgrano vs Sarmiento de Chaco.

25-02 | Sportivo Belgrano vs Crucero del Norte de Misiones o Chaco For Ever.

04-03 | Central Córdoba vs Sportivo Belgrano.

11-03 | Sportivo Belgrano vs Defensores de Belgrano (VR).

18-03 | Chaco For Ever o Crucero del Norte vs Sportivo Belgrano.