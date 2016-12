George Michael: una vida marcada por escándalos de drogas, alcohol y sexo

Elton John, quien hoy llora su muerte, fue su gran amigo. Pero nunca pudo ayudarlo, aunque lo intentó cientos de veces. El mismo Michael contó en una entrevista a The Guardian: “Elton no estará feliz hasta que yo llame a su puerta a medianoche diciendo ‘Por favor ayúdame. Llévame a desintoxicarme’. Pero eso es algo que no va a ocurrir”.