Griselda Siciliani le respondió a Araceli González: “Defendí a Adrián de una acusación que a veces se le hace y que es injusta”

Recordemos que, Griselda Siciliani, la ex mujer de Adrián Suar, fue categórica en su opinión sobre las supuestas “listas negras” en Pol-Ka durante su visita, días atrás, al programa de Jorge Rial. “Hay gente que ni siquiera se la banca, pero le gusta cómo actúan y los llama. Pongo las manos en el fuego en eso por Adrián Suar. Si no lo llama a Fabián Mazzei no le debe servir para un proyecto”, remarcó cuando le preguntaron puntualmente por el marido de Araceli González, la otra ex mujer del “Chueco”.

Antes, de la entrevista con Lozano, Siciliani había escrito en su cuenta personal de Twitter: “La mamá del hermano de mi hija. Jamás diré nada en su contra. Punto”, en referencia a Toto y Margarita, ambos hijos de Suar.