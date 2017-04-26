Hockey 9 de Septiembre de local el Domingo

El club 9 de Septiembre de nuestra ciudad, quien participara el año pasado en la liga Local, hoy participando de la liga de la Federacion del Oeste de Hockey , este Domingo 30 jugara de local según la info que nos enviara la Federación.
El DOMINGO 30 se disputaran los partidos programados correspondientes a la TERCERA FECHA de laZONA “B” en las categorías PRIMERA E INTERMEDIA DAMAS y los partidos pendientes por laSEGUNDA FECHA de la ZONA “A” entre C. S. Y D. BRINKMANN y BEN HUR DE RAFAELA en las categorías SUB14 Y PRIMERA DAMAS.
DOMINGO 30 DE ABRIL PARTIDOS TERCERA FECHA ZONA “B”
CANCHA CLUB ANTÁRTIDA DE SAN FRANCISCO
10:30 HS CLUB 9 DE SETIEMBRE VS C. S. Y D. BELLA ITALIA (PRIMERA)
13:00 HS CLUB 9 DE SETIEMBRE VS C. S. Y D. BELLA ITALIA (INTERMEDIA)
CANCHA CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT
10:00 HS CLUB JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT VS CLUB SPORTIVO NORTE (PRIMERA)
12:30 HS CLUB JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT VS CLUB SPORTIVO NORTE (INTERMEDIA)
CANCHA CLUB MORENO DE LEHMANN
10:30 HS CLUB MORENO DE LEHMANN VS CLUB FENIX DE LEHMANN (PRIMERA)
13:00 HS CLUB MORENO DE LEHMANN VS CLUB FENIX DE LEHMANN (INTERMEDIA)
CANCHA CLUB ATLÉTICO PILAR
15:00 HS CLUB ATLETICO PILAR VS CLUB JUVENTUD MODERNA DE NUEVO TORINO
17:30 HS CLUB ATLETICO PILAR VS CLUB JUVENTUD MODERNA DE NUEVO TORINO
PARTIDO PENDIENTE SEGUNDA FECHA ZONA “A”
CANCHA C. S. Y D. BRINKMANN
10:00 HS C. S. Y D. BRINKMANN VS CLUB BEN HUR DE RAFAELA (SUB14)
11:00 HS C. S. Y D. BRINKMANN VS CLUB BEN HUR DE RAFAELA (PRIMERA)
– C. S. Y D. NO PRESENTA INTERMEDIA EN LA PRESENTE TEMPORADA.
– CLUB BEN HUR NO PRESENTA SUB16 EN LA PRESENTE TEMPORADA.
Rodolfo Ortiz de Guinea
Presidente
FOH