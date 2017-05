“Hola soy Anto”: su papá habló del bullying hacia la joven tras viralizarse el video

Julio, papá de la protagonista, habló en el programa Infama y reconoció que su hija sufre al igual que sus hermanos de un retraso mental, y tras lo ocurrido vive una pesadilla y no quiere salir de su casa.

Julio, papá de la protagonista del video viral reconocido por el latiguillo “Hola, soy Anto“, habló este viernes con el programa Infama y reconoció que su hija no quiere salir de su casa.

“Bien no estamos. En mis hombros tengo un juez y una fiscal. Anto tiene retraso mental. Ella y sus hermanos. Yo los cuido. Mi señora trabaja en una casa de familia y yo soy gastronómico hotelero. Esto nos tomó por sorpresa. Anto está muy mal, no quiere salir de casa”, comenzó diciendo.

Ella no tiene mucha idea de las redes sociales y esto le duele. Por más que tenga una discapacidad tiene amor, la gente no mira la parte humana, iba en un transporte público, no podía hablar”, agregó.

Muchos famosos imitaron por las redes el video de la joven que hoy es víctima de Bullying. Noelia Mazol, Nazarena Vélez y Tomasito Süller fueron algunos de ellos. Y aunque al aire Marzol pidió disculpas a Julio, el papá de Anto reconoció que la imitación que más le dolió fue la de Nazarena Vélez. “Es gente que no necesita hacer este tipo de cosas para ser más famoso“.

