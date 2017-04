Hubo 21 femicidios en abril: una mujer fue asesinada cada 30 horas

Estas son las víctimas de la violencia machista durante los primeros 27 días del mes. Caso por caso, el retrato de ataques contra mujeres.

2 de abril

Belén Rivas

Puerto Iguazú, Misiones. 16 años. Su cuerpo apareció tirado en la calle. La autopsia reveló que fue violada y estrangulada hasta la muerte. Tenía aproximadamente 7 de meses de embarazo.

8 de abril

Micaela García

Gualeguay, Entre Ríos. 21 años. Era estudiante de educación física y fue reportada como desaparecida el 1° de abril. Sebastián José Luis Wagner, quien aportó datos sobre su paradero, fue el asesino: al confesar el crimen contó que la había secuestrado, violado y asesinado. Wagner es un convicto por delitos de violación que había sido condenado a 9 años de prisión, pero gozaba del beneficio de libertad condicional.

8 de abril

Silvia Castañera

El Trébol, Santa Fe. 43 años. Fue hallada muerta en su casa luego de que su ex pareja pidiera auxilio a la policía. Si bien el hombre de 44 años había indicado que la víctima se había descompensado, los investigadores comprobaron que la asesinó a golpes.

11 de abril

Ornella Dottori

Paraje Naranjo Esquina, Santiago del Estero. 16 años. Fue hallada muerta, semidesnuda y boca arriba en un campo a dos kilómetros de su casa con golpes de ladrillo en su cuerpo. Estaba embarazada de seis semanas. Los investigadores creen que fue asesinada por el papá de la bebé que esperaba.

11 de abril

Silvina Nuñez

Florencio Varela, Buenos Aires. 3 años. Fue violada y asesinada a golpes por su padrastro, quien admitió el crimen cuando fue detenido. El autor del crimen fue Mauricio Canosa Fratti (26), quien estaba en pareja con la mamá de la víctima (20 años).

14 de abril

Lucía Hoyos

La Banda, Santiago del Estero. 40 años. La maestra jardinera fue asesinada a puñaladas en el cuello, torax y abdomen delante de sus hijos por su ex pareja. La mujer fue encontrada agonizando por la policía, pero murió producto de las heridas.

16 de abril

María Adela Duarte

Don Torcuato, Buenos Aires. 56 años. Fue encontrada asesinada y descuartizada, luego de una semana como desaparecida. Los investigadores sospechan de un vecino de la zona. El caso sigue sin resolución.

16 de abril

Gabriela Barceló

San Cristóbal, Santa Fe. 29 años. Era madre de dos hijos. Fue asesinada por su pareja Alejandro Furón de 29 años, quien luego de escapar hacia la zona rural del pueblo se disparó un tiro en la cabeza con una pistola calibre 38.

17 de abril

Noemí Salvaneschi

Frontera, Santa Fe. 49 años. Fue asesinada de seis puñaladas por su ex marido, de quien se encontraba separada desde hacía unos cuatro meses. Julio Allendes (64) y Noemí eran padres de una joven de 18 años que se había quitado la vida la semana anterior; él la responsabilizaba por eso. Si bien Noemí lo había abandonado por los golpes y amenazas que recibía, él siguió buscándola.

17 de abril

Cielo Torres

Lomas de Zamora, 1 año. Fue violada y luego ahogada en el interior de un balde con agua. El fiscal que tenía a cargo de la investigación, Mariano Leguiza Capristo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Lomas de Zamora, ordenó la detención de uno de los miembros de la familia, Orlando Nahuel Gómez (30), que era quien estaba al cuidado de la niña al momento del hallazgo de su cadáver.

18 de abril

Paulina Portillo

El Dorado, Misiones. 27 años. Maximo Barúa asesinó a machetazos y cuchillazos a su concubina. El ataque se habría producido cuando la mujer intentaba evitar que Barúa abusara de sus hijos. Paulina murió por cortes múltiples en la cabeza y el tórax. Tenían 4 hijos.

18 de abril

Cristina Sandoval

Barrio Scarafia, Santa Fe. Fue asesinada de un tiro en la cabeza por su concubino. Previo a su muerte había recibido golpes en todo su cuerpo. Al autor se lo conocía en el barrio como un tal “Pedr”o (36), un sujeto adicto a las drogas con el que Sandoval había formado pareja hacía unos meses. Ella había dado por terminada la relación hacía poco tiempo. Su hija de 15 años la encontró muerta.

19 de abril

María Esther Ramírez

Ushuaia, Tierra del Fuego. 63 años. Fue hallada muerta en la cama del dormitorio de su casa. A su lado se encontró el cuerpo de su marido, Alejandrino Mendoza, de 61 años de edad, ex policia, y quien se había suicidado luego de dispararle. Uno de sus hijos los encontró muertos.

20 de abril

Alejandra Polizzi

Castelar, Buenos Aires. 48 años. La mujer atinó a buscar el teléfono, marcar el 911 y gritar “¡Me mata! ¡Me mata!”. La operadora le preguntó dónde estaba, pero Alejandra no llegó a contestar porque su marido, Gustavo Javier Flores, el padre de su hijo, la mató ahí mismo. Cayó al piso y la llamada se cortó. La Policía fue a hasta la casa. Tocaron el timbre, y al no haber respuesta, se fueron. Diez horas después, el asesino,, volvió a marcar el 911 y confesó el crimen. Pasó 11 horas en su casa con el cadáver de su mujer. y el hijo de ambos de 8 años. Flores no estaba trabajando porque se encontraba con licencia psiquiátrica.

21 de abril

Marina Vedia Durán

Los Corralitos, Mendoza. 40 años. Estaba embarazada de tres meses. Sus restos fueron encontrados en un zanjón y desparramados por los alrededores, luego de haber sido descuartizada. Llevaba 10 días desaparecida. Su novio fue detenido.

21 de abril

Malvina Noelía Santa Cruz

Santa Fe. 35 años. Apareció muerta de un golpe en la cabeza. No se sabe todavía quién la mató, aunque su familia sospecha de su ex pareja quien la perseguía y la maltrataba sicológicamente y de quien se había separado hacía un tiempo. Ya había sido víctima de violencia de género en su anterior pareja: su ex marido asesinó a las hijas de ambos, Ludmila y Micaela Sandoval de 4 y 8 años en 2007.

23 de abril

Silvia Morales

San Miguel, Tucumán. 53 años. Fue asesinada de ocho puñaladas por su ex pareja, un hombre de 62 años, quien fue identificado como Julio Rubén Olivera. El crimen ocurrió luego de una pelea en la cual el asesino dijo que “sentía celos”.

24 de abril

Carmen Solís

San Carlos, Mendoza. 52 años. Apareció colgada de una cuerda en el interior de su casa. Su marido, el médico Juan Muñoz (72), denunció un suicidio. Pero más tarde y a partir de las denuncias de los familiares, la policía comenzó a barajar la hipótesis de que se tratara de un suicidio inducido a través de la hipnosis, práctica que ejercía Muñoz con sus pacientes. Actualmente está detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo, cuya pena única es la prisión perpetua.

25 de abril

Tamara Córdoba

Villa María, Córdoba. 20 años. Tras cuatro días de rastrillajes, su cuerpo fue encontrado incinerado en un descampado de la zona, en el cruce de las rutas provinciales 4 y 2, donde la joven había descendido del colectivo cuando regresaba de bailar. Su medio hermano fue detenido como principal sospechoso.

25 de abril

Mayra Díaz

Rafael Castillo, Buenos Aires. 24 años. Había sido atacada por su novio, llamado Ernesto Cardozo, de 39 años, luego de que ambos mantuvieran una discusión. El hombre la roció con alcohol y la prendió fuego. La joven ingresó al hospital Paroissien “con el 40% del cuerpo quemado”. Luego de tres días de agonía en Terapia Intensiva, falleció.

27 de abril

Araceli Fulles

José León Suárez, Buenos Aires. 22 años. Su cuerpo fue encontrado desnudo y semienterrado en una casa por perros policiales, luego de que había sido reportada como desaparecida el 2 de abril pasado. La autopsia confirmó que fue asfixiada hace unos 28 o 30 días. El principal sospechoso del femicidio se llama Darío Badaracco y tiene 29 años. Ya fueron detenidos los hermanos Jonathan (29) y Emanuel (25) Ávalos, Marcos Ibarra (32) y Carlos Damián Alberto Cassalz (35) por “homicidio agravado” y 2 compañeros de trabajo de Badaracco por “encubrimiento agravado”.