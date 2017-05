Importante procedimiento quirúrgico en el Hospital Iturraspe

En la jornada del viernes una intervención quirúrgica marcó un nuevo episodio en el Hospital Iturraspe de nuestra ciudad.

Se llevó a cabo una Ligadura de Trompas de Falopio por vía Laparoscópica, la cual, aunque hace más de 30 años que se realiza, nunca había estado al alcance de mujeres que no contaran con acceso a la medicina privada.

El director del Hospital Iturraspe Dr Valentín Vicente se expresó en su cuenta personal de Facebook:

RESTAURANDO DERECHOS

Hoy, 28 de Abril de 2017, fue un día muy importante para el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional José Bernardo Iturraspe de la Ciudad de San Francisco, del cual estoy a cargo. No sé si usar la palabra trascendente, aunque tal vez sea ese el término adecuado.

Durante la mañana de hoy se realizó, en nuestro Servicio, la primera Ligadura de Trompas de Falopio por vía Laparoscópica. Si bien la técnica no es una novedad, ya que se realiza hace más de treinta años, no estaba disponible para las mujeres de nuestra región que no tuvieran acceso a la medicina privada. Hasta esta mañana.

Ésta técnica permite la realización de la Ligadura por medio de una cirugía menos invasiva que la convencional, con una recuperación más rápida y un tiempo de internación menor.

La cirugía fue llevada a cabo por un equipo integrado por los Doctores Román Chinellato, cirujano ginecólogo, Marcelo Ottonello, ginecólogo (ayudante) y Leandro García (Anestesiólogo). Intervinieron además las Instrumentadores Quirúrgicas Soledad Garnero y Luciana López y la Licenciada en Instrumentación Quirúrgica Maribel Taborda. Colaboraron también en la misma las Enfermeras Nancy Tissera y Analía Argüello.

Quisiera agradecer, especialmente, al Jefe de Quirófano del Hospital, Dr. Jorge Suárez, por alentar la realización del procedimiento y, muy especialmente, al Director del Hospital, Dr. Valentín Vicente, que está permanentemente abierto a las iniciativas que buscan mejorar la atención de las mujeres que llegan buscando atención a nuestra Institución.

Eva Perón dijo, alguna vez, que donde existe una necesidad nace un derecho. Hoy las Mujeres de nuestra Ciudad y la Región han dado un paso más en ese camino.