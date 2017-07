Invento argentino: cómo se resolvió en 1892 el dilema de la identificación de criminales

Cuando fue citado a declarar el hombre no reconoció el crimen, por lo que los peritos iniciaron una investigación a fondo en busca de una prueba irrefutable. Lo único que encontraron fue la huella de un dedo ensangrentado en el buzón de la puerta de la casa. Con ese dato, se le preguntó a la mujer si ella había tocado los cuerpos sin vida de sus hijos y dijo que no, por lo que estimaron que esa mancha sería del criminal. No había otra posibilidad.