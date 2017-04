Judo. Una forma de vida

El Instituto de Judo San Francisco se creo en Marzo del año 1983 bajo la dirección Técnica de los profesores Julio Llanos hoy fallecido y Roberto Alesso, del cual se dictaron clases para la formación de niños y jóvenes, tanto como para la parte competitiva en el Judo, y como formarse en la vida con educación respeto y sabiduría, algunos llegando a los objetivos deportivos que querían, otros que no pudieron cumplir sus sueños competitivos pero logrando el triunfo en su vida personal en distintas profesiones que lograron con los mismos objetivos que habrían aprendido en sus clases de Judo que son esfuerzo, perseverancia, respeto consigo mismo y hacia los pares, logrando los titulos de Médicos, Abogados, Ingenieros, Profesores de Educación Física, Etc. Hoy se continua con los mismos conceptos de formación de seres humanos en su totalidad no solo en lo deportivo bajo la dirección técnica de los profesores Roberto Alesso 4º Dan con 47 años en la práctica del mismo y 41 años dictando clases y David Depetris 1º Dan.