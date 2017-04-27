La 8° del Baby ya se acerca

COMUNICADO OFICIAL:
SECRETARIA de la LIGA DE BABY FÚTBOL informa:
TEMPORADA OFICIAL 2017
TORNEO OFICIAL APERTURA 2017
– Que el pxmo. día sábado 29/04/2017 a partir de las 13 horas, se disputará la 8va. Fecha, con el sig. detalle de partidos:
(1) 2 DE ABRIL / C. D. RIVER
TIRO Y GIMNASIA / LOS ANDES
DEP. SEBASTIAN / D. M. D. FREYRE
Bº CABRERA / EST. DEL SUR
(2) DEP. OESTE / TARZANITO
(3) GRAL. SAVIO / BELGRANO
(4) DEP. EL TREBOL (EL TIO) / Bº JARDIN
DEP. JOSEFINA / DEP. NORTE
LOS ALBOS / INFANTIL XENEIZE
LIBRE: C. V. N. DEVOTO
(1) EL ORDEN DE PARTIDOS SERA EL SIGUIENTE: 2006, 2010, 2009, 2008, 2007, 2011 y 2005)
(2) CAMBIO DE LOCALIA. SE JUEGA EN TARZANITO.
(3) EL ORDEN DE PARTIDOS SERA EL SIGUIENTE: 2006, 2005, 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007)
(4) SE JUEGA EN CANCHA DE Bº JARDÍN
EL EQUIPO RADIAL DE PROMESAS DEL FUTBOL ESTARA CON LA 2005 DEL DEPORTIVO JOSEFINA VS. DEPORTIVO NORTE.