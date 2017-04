“La clave va a estar en la rotación”

El entrenador de San Isidro, Julián Pagura, dio su parecer sobre la llave que pasó frente a Mitre y analiza la serie frente a Villa Ángela Básket que comienza el viernes. Además comenta como ve al equipo en estos playoffs.

¿La serie contra Mitre te pareció más dura de lo que se podía suponer?

Siempre que los equipos tienen jugadores de jerarquía como el caso de Muruaga, Osores o Brown es como que se nos complicaba de inicio defenderlos. Me parece que no hay diferencia entre los equipos, la diferencia está en la rotación y en la cantidad de jugadores que podes usar adentro de la cancha. Si miramos la tabla tendría que haber una buena diferencia y creo que no la hubo en todo el TNA porque la mayoría de los equipos que comenzó con ventaja quedó afuera. Los playoffs son diferentes y le idea es jugar de igual a igual en los dos lugares como lo hicimos nosotros.

¿Cómo lo ves al equipo para la serie frente a Villa Ángela Básket?

El equipo está bien, pudimos mejorar en algunos puntos en ofensiva. Estamos trabajando con el equipo completo, algo que no había pasado en toda la temporada. La inserción de Jonathan Durley nos da un extra, el hecho que Agustín Lozano este mejor también y eso hace que podamos jugar con una rotación larga que si nosotros lo aprovechamos podemos andar bien.

¿Cómo la analizas a la serie?

Hay que pensar que el primer partido va a ser el más importante porque ellos vienen de un parate de quince días y nosotros venimos jugando. Creo que eso tenemos que capitalizarlo. No somos un equipo que, salvo en partidos puntuales, hayamos jugado mal de visitante. No hemos tenido regularidad pero no hicimos tantos partidos malos de visitante. Hay que focalizarse en las características de ellos y no darle ventaja en puntos importantes como es el caso de Carter y Avalle. Si estamos concentrados somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera, caso contrario podemos perder. Tenemos que tratar de traernos un partido para poder definirlo en San Francisco.

¿Por dónde crees que pasa la clave de San Isidro?

Lo nuestro pasa por la concentración defensiva, en este caso de los grandes porque ellos juegan con dos alas que son tiradores y se cortinan muchos entre ellos. Y después queremos hacer algo que nos costó toda la temporada, pero que lo estamos entrenando, que es sumar diez o doce puntos de contraataque que nos hagan tener un score un poco más alto. La clave va a estar en la rotación para que nuestra intensidad no sea inferior en ningún momento.

¿Cuánto te da la llegada de Durley?

Es un jugador que tiene mucho gol y que de a poco se fue poniendo bien y en forma. En el último partido entendió que su tiro es importante pero que primero está el equipo. Entonces defendió mejor, corrió la cancha, tomó buenos tiros y si el repite esa producción el equipo tiene un extra porque es un jugador importante. Lo más importante era que él se adecúe al equipo y creo que lo está haciendo.